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國內外賽事陸續接棒增熱度　電競遊戲業回溫挹注成長動能

▲專家指出下半年國內外電競、電玩賽事，與迎戰年底購物季等，可望持續為遊戲業挹注成長動能。（示意圖／記者金武鳳攝，NOWnews資料照片)
▲專家指出下半年國內外電競、電玩賽事，與迎戰年底購物季等，可望持續為遊戲業挹注成長動能。（示意圖／記者金武鳳攝，NOWnews資料照片)

記者許家禎／台北報導

隨著AI話題火熱升溫，也引發電競、遊戲產業回溫，有專家指出，隨著過去兩年供應鏈問題逐步緩解，遊戲機需求放量，新款遊戲推出的節奏也出現改善，今年第二季遊戲機市場扭轉連續五季的衰退回復獲利動能，今年推出的多款遊戲火紅，如薩爾達傳說、星戰遊戲等，而遊戲改編電影超級瑪利歐兄弟等，都為遊戲業者帶來龐大可觀的營收與獲利成長性，下半年國內外電競、電玩賽事，與迎戰年底購物季等，可望持續為遊戲業挹注成長動能。

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第一金全球eSports電競基金經理人林志映指出，下半年國內、外各大電競活動陸續展開，包括7月份已經在台灣舉行的國際電玩電競產業展，接下來8月、9月也還有相關展覽及賽事，像是8月23日在德國科隆登場的電玩展、目前已經展開的六都電競賽程，總決賽預計在9月份登場，9月下旬還有東京電玩展，及高雄電競大師盃要開始起跑等，有助相關業市場關注度與營運動能。

日本遊戲大廠任天堂，今年靠著新遊戲薩爾達傳說系列，和改編自超級瑪利兄弟的電影熱賣等，帶來創紀錄營收數字，根據任天堂公佈，年度第一季（4月至6月）營業利益達1854.4億日圓，超出市場預期，也創下2020年以來同季最高紀錄，強勁的財報數據來自5月推出的新遊戲《薩爾達傳說：王國之淚》，及４月上映的電影《超級瑪利歐兄弟電影版》授權收入大增，該電影更已在３個月的時間突破13.5億美元票房。

林志映分析，受惠今年新款遊戲陸續上市、供應鏈運作流程改善，遊戲機銷售增加，第二季起整體視頻遊戲市場獲利結束連續5季的衰退情形，從谷底反彈逐步回復正成長；此外，根據BNP的研究報告顯示，全球手遊支出也可望在第三季持續提升，預估第三季可達199億美元，第四季更可望突破200億美元達203億美元，年增率則分別可達4%、8%，結束自2022年第一季以來的負成長局面；遊戲機市場更呈現高度回溫跡象，預估2023年Sony的PS5、微軟的XBOX合計銷售可達8,900萬台，年度增長率預估可達70%。

林志映進一步指出，遊戲市場的併購題材，也是推升產業動能增溫的關鍵，例如：美國法官駁回阻微軟收購動視暴雪（Activision Blizzard）交易禁令，微軟也向英國反壟斷機構提交新提案，藉以促成這椿收購案；另外還有包括：Sega併購打造憤怒鳥遊戲的Rovio、沙國沙特主權財富基金旗下的遊戲公司Savvy併購美國Scopely等，預期產業併購逐步復甦，全球遊戲、電競產業後市成長動能擴張力道更受期待。

林志映強調，電競投資聚焦在兩大領域，包括在遊戲基礎設施的AI相關半導體及系統軟體等領域，另一塊則可留意電競相關的互動式家庭娛樂、媒體及服務等，今年在AI產業技術升級、相關應用需求提升，帶動產業高速成長，推升全球經濟持續成長，手遊市場如美國、日本等持續推出新遊戲時程也進步常軌，由於電競遊戲產業多屬偏科技標的，投資具備高成長、高波動特性，面臨大波動行情，偏好電競遊戲主題的投資人，不妨採取長線定期定額投資策略，以掌握電競遊戲業長線成長循環行情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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