國內外賽事陸續接棒增熱度　電競遊戲業回溫挹注成長動能

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本遊戲大廠任天堂，今年靠著新遊戲薩爾達傳說系列，和改編自超級瑪利兄弟的電影熱賣等，帶來創紀錄營收數字，根據任天堂公佈，年度第一季（4月至6月）營業利益達1854.4億日圓，超出市場預期，也創下2020年以來同季最高紀錄，強勁的財報數據來自5月推出的新遊戲《薩爾達傳說：王國之淚》，及４月上映的電影《超級瑪利歐兄弟電影版》授權收入大增，該電影更已在３個月的時間突破13.5億美元票房。
林志映分析，受惠今年新款遊戲陸續上市、供應鏈運作流程改善，遊戲機銷售增加，第二季起整體視頻遊戲市場獲利結束連續5季的衰退情形，從谷底反彈逐步回復正成長；此外，根據BNP的研究報告顯示，全球手遊支出也可望在第三季持續提升，預估第三季可達199億美元，第四季更可望突破200億美元達203億美元，年增率則分別可達4%、8%，結束自2022年第一季以來的負成長局面；遊戲機市場更呈現高度回溫跡象，預估2023年Sony的PS5、微軟的XBOX合計銷售可達8,900萬台，年度增長率預估可達70%。
林志映進一步指出，遊戲市場的併購題材，也是推升產業動能增溫的關鍵，例如：美國法官駁回阻微軟收購動視暴雪（Activision Blizzard）交易禁令，微軟也向英國反壟斷機構提交新提案，藉以促成這椿收購案；另外還有包括：Sega併購打造憤怒鳥遊戲的Rovio、沙國沙特主權財富基金旗下的遊戲公司Savvy併購美國Scopely等，預期產業併購逐步復甦，全球遊戲、電競產業後市成長動能擴張力道更受期待。
林志映強調，電競投資聚焦在兩大領域，包括在遊戲基礎設施的AI相關半導體及系統軟體等領域，另一塊則可留意電競相關的互動式家庭娛樂、媒體及服務等，今年在AI產業技術升級、相關應用需求提升，帶動產業高速成長，推升全球經濟持續成長，手遊市場如美國、日本等持續推出新遊戲時程也進步常軌，由於電競遊戲產業多屬偏科技標的，投資具備高成長、高波動特性，面臨大波動行情，偏好電競遊戲主題的投資人，不妨採取長線定期定額投資策略，以掌握電競遊戲業長線成長循環行情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。