賽車／換慶12連勝！Red Bull邀你化身賽車手 拚澳洲大獎賽之旅
Red Bull車隊在今年度的F1賽事中銳不可擋，本季連拿12場勝績，母企業即日起至10月6日止，Red Bull打造賽車飆速遊戲，邀請消費者化身賽車手挑戰極速快感，全台最速車手將可贏得2024年Red Bull獨家飆速賽事體驗之旅－墨爾本站，近距離觀看精彩賽事。活動期間至指定通路購買任一罐Red Bull或Red Bull調飲，並上網登錄發票，再抽Red Bull車隊週邊限定商品，
記者廖聿偉/綜合報導
為歡慶Oracle Red Bull 車隊F1上半年12場賽事全勝，Red Bull推出飆速遊戲，邀請全民同步體驗賽車快感。玩家只要以單手操控手機上的油門按鈕，就能在Red Bull Ring賽道上駕駛RB19虛擬賽車，考驗每回單圈的最快速度。
即日起至10月6日，玩家們可持續挑戰單圈競速，每週前三名者將獲得獨家Red Bull車隊限定帽及Red Bull能量飲料4入組，而全台最速車手則能贏得2024年Red Bull獨家飆速賽事體驗之旅－墨爾本站，前往Red Bull Energy Station，不僅能近距離觀看精彩的F1賽事，甚至有機會與車手互動，絕對是賽車迷們不可錯過的大好機會！