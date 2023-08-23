網紅行動電源連環爆！第二顆同在金門 恐怖巧合：也是灰色款
號稱已賣出百萬台、網紅狂推的「萬能充」行動電源，昨（22）傳出首起爆炸事故，造成住在金門的女網友多處燒傷，嚇說「差點沒命」。未料，業者昨午在官方臉書發聲明，稱「個案」狀況仍在了解中，但有第二名「受害網友」在留言貼出3張行動電源爆炸照，巧合的是第二顆爆炸的行動電源持有者同在金門，而且也是灰色款，網友嚇說「灰色是爆炸款」，不少人急問：「可以退貨嗎？」
記者徐銘穗/綜合報導
女網友先是在Dcard揭露網紅行動電源「第一爆」，業者第一時間在貼文留言聯繫，並稱「已跟用戶聯繫並安排班機前往海外了解」，後來發現第一爆女網友住在金門，昨午3時許在官方臉書發出3點聲明，強調「23日會同總經理前往現場了解情況」。
業者強調是「個案」，稱有保產品責任險，並成立全台25間授權獨立維修中心，提供每半年的免費健檢服務，消費者若仍有疑慮，可直接至全台授權獨立維修中心進行產品的健檢服務，「有產品問題本公司絕對負責」。
貼文引發網友討論，不少粉絲讚「了不起，負責」，但也有不少人反映使用後發現行動電源出現膨脹等異常。隨後一名李姓男網友陸續在留言區，上傳3張同款行動電源爆炸照，網友驚呼：「出現第二爆了！」巧合的是，李姓網友也與第一爆女網友一樣，都住在金門，而且出事的一樣都是灰色款。
「第二爆」李姓男網友說，「已經稍加整理的爆炸現場，插座跟手機接線是完好無事，直接從肚子爆炸起火，幸好是早上時間，正準備起床，不然後果難料。」而照片上壓的日期為8月20日下午3時許。
《NOWnews》聯繫李姓網友與業者，但截至目前仍未獲回應。第二爆揭露後，已有不少網友在業者聲明貼文留言，急問「可以退貨嗎？」、「可以退費嗎？」、「好可怕，不敢再用了！」