張斯綱小心了！侯漢廷聲量輾壓兩對手　泛藍整合成勝選關鍵　　

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣議題研究中心指出，調查顯示，侯漢廷創造超過4萬多則聲量，佔三人總聲量的39％，吳思瑤則擁有3.8萬多則聲量，佔比37％，至於張斯綱則只獲得2.5萬則聲量，佔比約24％。
此外，台灣議題研究中心進一步分析，張斯綱、侯漢廷在調查期間內的網路聲量趨勢，侯漢廷擅長「攻擊」，屢屢透過抨擊執政黨創造聲量高峰，例如前往北檢告發民進黨主席賴清德等10人造謠新北市幼兒園餵藥案、8月初侯漢廷批評吳思瑤說時任的柯市府沒有申請前瞻預算是造謠，日聲量表現逾千則，一直到近期「雲豹能源」，侯漢廷批評台電「虧錢買綠電」，單日聲量雖僅6百多則，但對照張斯綱當時單日只有100出頭的聲量，對比仍相當顯著。
台灣議題研究中心指出，面對地方議員出身、蟬聯兩屆立委的吳思瑤，過去兩屆立委得票率都超過50％，如今爭取第三屆連任，實力依舊相當雄厚，因此，「非綠大聯盟」必得派出擁有最強戰力的人出戰，才有機會一搏，比較侯漢廷與張斯綱兩名選將的客觀條件，侯漢廷除了在去年市議員連任票數勝過張斯綱，「連網路輿情聲量表現也是輾壓對手」。
台灣議題研究中心認為，如今泛藍可能上演分裂危機，國民黨若不尊重、堅持不支持最強人選，難免會讓外界認為，國民黨主席朱立倫喊出的「在野大聯盟」是喊假的，「實際上是強橫無理、缺乏誠意，不過是想要整合別人，自己卻不想被整合罷了」。