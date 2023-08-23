全台最懂睡眠董事長 黃賀明新書揭密人生與企業逆轉勝
被喻為「全台最懂睡眠」的上品寢具董事長黃賀明，將自己「走得艱辛，活得精彩」的人生哲學，以及自創品牌的企業奮鬥故事，寫成「不完美中的超完美」一書，包括行政院副院長鄭文燦都寫序推崇「活出台灣企業生命力」，將於29日在台中林皇宮舉行新書發表，銷售所得全數捐給屏東慈惠善導書院。
記者金武鳯/台中報導
黃賀明出生於南投，從小家中窮困，曾過著「6口人搶蓋一床棉被」生活。14歲時離鄉背井隻身到台北依親，在中國海專（即現今的台北海洋科技大學）半工半讀，後來上船當實習三副，隨著船舶漂泊到世界各地。這期間他的肌肉萎縮症狀漸漸浮現，他沒有退縮，堅持到下船完成學業。畢業後，因緣際會從事寢具業務員，直到28歲自己創業，自創品牌，並研發出專利彈簧床墊，人稱「台灣版史蒂芬霍金」，如今是全台14家連鎖分店的董事長。
『成功，是需要堅持與忍耐』黃賀明說他做到了，也將「堅持與忍耐」視為人生座佑銘。黃賀明從南投的一個農家小夥子，到現在在全台門市開枝散葉，成為台灣寢具業的代表性企業，他的創業過程，正如台語諺語「番薯毋驚落土爛，只求枝葉代代湠」所呈現的精神，對台灣眾多中小企業主極具參考價值。
黃賀明說，他這一生「走得艱辛，活得精彩」，在他的新書中，就以七則台灣諺語為標題，述說企業的七段成長經營與挑戰，深具啟發，又很接地氣，很感人。他立志將品牌打造成「睡眠文化的領航者」，成為顧客「睡眠健康與荷包的守護者」｡
黃賀明在事業有成後，除了復健之外，大部分的時間投入公益關懷弱勢。他說出書是為了感謝一路上提攜的許多貴人，也分享他的人生哲學與故事。其中
，三代同堂和家庭幸福是黃賀明最引以為傲的事。他說，他家同住在一個樓層相互照顧，沒有婆媳問題。黃賀明在書中也特別分享夫妻相處之道：「安太座，比安太歲重要」，「再大的成功也比不上失去家庭幸福」。
黃賀明8月29日將在台中林皇宮舉行新書發表，銷售所得全數捐給慈善導書院，作為成立弱勢兒童教育學園之用，屆時將邀請近400人參加。他說，他今年70歲，人生走到最後一哩路，這場公益發表會可以看成他的告別演說，也可以當作他的生前告別式，「有那麼多人來送行，也算很風光了」。