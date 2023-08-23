福島核處理水排海 中國外交部：不希望變海洋災難日、應立即停止
日本在經過國際原子能總署認可符合國際安全標準後，決定將於24日開始排放積存的、處理稀釋後的「核處理水」。中國在鄰近國家中屬於持強硬反對態度的一派，中國外交部今（23）對此就再度以強烈措辭表達立場，以「不希望8月24日成為海洋環境的災難日」為由，希望日方能「撤銷錯誤決定」，並稱如果日本一意孤行，須為此承擔歷史責任。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本福島核廢水的排放問題，近來引發不少爭議，儘管日本政府取得了國際原子能總署的報告認可，但鄰近各國的反應卻不盡相同，尤其中國態度尤為強硬。在今日的例行記者會上，中國外交部發言人汪文斌指出，「海洋是全人類賴以生存的藍色家園，不容日方隨意傾倒核污染水，日方強推核污染水排海，無疑是在拿全球海洋環境和全人類健康當賭注。」
汪文斌表示，中國強烈敦促日方撤銷錯誤決定，停止強推核污染水排海計劃，以真誠態度同周邊鄰國善意溝通，以負責任方式加以處置，避免對全球海洋環境造成不可預測的破壞和危害，「覆水難收，我們不希望2023年8月24日成為海洋環境的災難日」。
他強調，如果日本真的有誠意要解決鄰國關切，就應該立即停止排海計劃，在不預設結果的前提下開展交流，充份討論所有可能的安全處置方案，同時也態度明確地表示倘若日本堅持強推排海計劃，中國政府將採取必要措施，堅定維護海洋環境、食品安全和公眾健康，「如果日方一意孤行，就必須為此承擔歷史責任。」