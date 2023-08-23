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福島核處理水排海　中國外交部：不希望變海洋災難日、應立即停止

▲中國外交部發言人汪文斌針對福島核處理水排海一事表達強烈反對態度。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國外交部發言人汪文斌針對福島核處理水排海一事表達強烈反對態度。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本在經過國際原子能總署認可符合國際安全標準後，決定將於24日開始排放積存的、處理稀釋後的「核處理水」。中國在鄰近國家中屬於持強硬反對態度的一派，中國外交部今（23）對此就再度以強烈措辭表達立場，以「不希望8月24日成為海洋環境的災難日」為由，希望日方能「撤銷錯誤決定」，並稱如果日本一意孤行，須為此承擔歷史責任。

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日本福島核廢水的排放問題，近來引發不少爭議，儘管日本政府取得了國際原子能總署的報告認可，但鄰近各國的反應卻不盡相同，尤其中國態度尤為強硬。在今日的例行記者會上，中國外交部發言人汪文斌指出，「海洋是全人類賴以生存的藍色家園，不容日方隨意傾倒核污染水，日方強推核污染水排海，無疑是在拿全球海洋環境和全人類健康當賭注。」

汪文斌表示，中國強烈敦促日方撤銷錯誤決定，停止強推核污染水排海計劃，以真誠態度同周邊鄰國善意溝通，以負責任方式加以處置，避免對全球海洋環境造成不可預測的破壞和危害，「覆水難收，我們不希望2023年8月24日成為海洋環境的災難日」。

他強調，如果日本真的有誠意要解決鄰國關切，就應該立即停止排海計劃，在不預設結果的前提下開展交流，充份討論所有可能的安全處置方案，同時也態度明確地表示倘若日本堅持強推排海計劃，中國政府將採取必要措施，堅定維護海洋環境、食品安全和公眾健康，「如果日方一意孤行，就必須為此承擔歷史責任。」

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