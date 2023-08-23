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中華職棒／戴云真棒子燙學會轉念　歸功學長舉辦特打研討會

▲富邦悍將外野手戴云真對味全龍二軍敲出三分砲。（圖／富邦提供）
▲富邦悍將外野手戴云真對味全龍二軍敲出三分砲。（圖／富邦提供）

記者路皓惟/斗六報導

中華職棒二軍例行賽富邦悍將今（23）日以8:3擊敗味全龍，富邦外野手戴云真人如隊名「悍將」，全場4打數3安打猛打賞，包括2局上的三分砲，徹底擊潰對手，這一切都要歸功於每次練球、賽後的「特打研討會」，讓他轉變心態面對各種挑戰。

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富邦悍將全場攻下8分，戴云真個人就貢獻3分打點，除了全壘打，9局上也有二壘安打演出，連續4戰敲安，而且整個8月份只有2場比賽沒有擊出安打，用火熱的球棒向一軍教練團招手，但戴云真保持平常心，無論是一軍或二軍，專注做好球員的本分，把球打好。

戴云真表示：「其實打擊動作都沒有太多調整，主要是心態改變很多。」他提到，從年初春訓開始，他就學著調適心態，也學習平常心面對比賽，「去年在一軍有怯場的狀況，導致表現有落差，今年的課題就是改變心態，想著如何維持好的感覺。」

在競爭激烈的一軍，年輕球員難免急著求表現，但也常帶給自己太多壓力，戴云真說：「過去都會想說難得上去，不能犯錯，現在心態就是盡力去做，想著自己能夠為球隊做什麼，能為球隊貢獻多少力量。」

除此之外，戴云真每次在練球或比賽結束後，都會參加高國輝和王勝偉等學長舉辦的「特打研討會」，他表示，特打主要不是針對動作調整，而是聽學長分享比賽經驗，「因為年輕球員經驗少，上場會怕，所以太想表現，但學長告訴我們換個方式去想，讓自己放鬆一點，先把心理準備好。」

雖然戴云真擁有優異的打擊能力，但外野守備是比較大的硬傷，他表示自己一直都知道問題，也有針對守備下苦心。

去年7月18日富邦悍將與味全龍之戰，他誤認是界外球，讓郭天信跑出場內全壘打，事隔超過一年，戴云真現在也懂得用不同心態看待過去的錯誤，「那時候想著完蛋了！要下二軍了，但經過學長經驗分享，現在放得開，這是教訓也是經驗，不管好壞都是成長，重點是記取教訓，並且不要因為犯錯而畏懼。」
 

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