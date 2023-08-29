2023陸劇攻略／紅衣美人TOP 4！楊冪史上最露 比迪麗熱巴還辣
古裝劇常見的「紅衣美人」明豔張揚，給人一種奔放、霸氣的印象，朱紅的綢緞又能襯托女主角冰肌玉骨、皮膚雪白，一出場就深深吸引觀眾目光，《NOWnews今日新聞》整理2023年話題陸劇4大紅衣美人，包括《長月燼明》白鹿、《安樂傳》迪麗熱巴、《七時吉祥》楊超越、《狐妖小紅娘月紅篇》楊冪，美得各有一番獨特韻味，特別是楊冪這次古裝尺度算是史上最露，一張身穿薄紗抬腳透視長腿的劇照，比迪麗熱巴還要辣。
記者羅凌筠/綜合報導
白鹿在《長月燼明》一人演出人、妖、神3種身分，造型或溫柔或颯爽，在「黎蘇蘇」時期，白鹿是鳳凰神女、掌門千金，裝扮都是仙氣飄飄的紗裙，不過到了「桑酒」時期，白鹿的衣著比較性感火辣，身穿削肩紅裙，露出纖細雙臂，更具蚌族公主的俏皮靈動。
迪麗熱巴在《安樂傳》是舊帝孤女，流放後喬裝成野蠻女水匪，接近當朝太子主動求婚，為蒙受冤屈的家族展開復仇，劇中迪麗熱巴常常對正經八百的太子出言調戲，一身鮮豔的紅衣更加突顯這個角色熱情似火，搭配迪麗熱巴活靈活現的詮釋「眉目風流」，使得這個角色更加活潑討喜。
從選秀節目《創造101》出道的楊超越，出身自女團火箭少女101，她在甜虐輕喜劇《七時吉祥》飾演姻緣閣小仙女，因與仙君誤繫上古紅線，成為彼此綁定的歷劫仙侶，一路糾纏七世情緣，在第2世裡她身穿火紅喜服，在大婚時為郎君擋劍化劫，浴血新娘的經典造型逼出觀眾不少淚水。
《狐妖小紅娘月紅篇》講述人、妖兩族跨界戀愛的故事，楊冪飾演的女主角在原著設定是狐族大當家，服裝上與以往包緊緊的設計不同，採用更加輕盈透明的薄紗，以及貼身緊身的剪裁，突顯楊冪纖瘦窈窕的身材與長腿，妖嬈嫵媚的妝容也更符合小說裡狐狸精的形象。