李興文專訪／廟裡當義工「做錯1事」超不敬！遭關公隔空瞬移嚇慘
台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪3：鬼門開》，主演李興文接受《NOWnews今日新聞》專訪。演出歌仔戲團「藝華園」團長的李興文，為了拯救陷入危險的兒子張庭瑚，化身鍾馗力抗邪靈。而私底下的李興文，也分享遇見神明的經驗，曾在廟裡當義工擦燈籠時，不小心屁股對著正殿大不敬，被關聖帝君「隔空移動」從梯子上瞬移到地面，令他清楚感受到神佛的力量存在。
記者黃雅琪/台北報導
「我有看到神明啊！」本身帶有「敏感體質」的李興文，坦言曾經看過韋陀尊天菩薩，也遇過關聖帝君「善意提醒」，在廟裡當義工的李興文，有一回踩著樓梯在大殿清理紅色大燈籠時：「我上去的時候，就突然被請下來！人隔空移過來這邊，咚下來！」突然間被瞬移到地上，李興文回頭才發現，自己屁股對著正殿大不敬，如今再回想他直呼：「這個力量讓我（知道）有神佛的力量存在。」3、4年前他在功德山遇見寬如法師，得知學習佛法可以救眾生，因而開啟了學佛的路程。
出道40年首演鬼片，李興文坦言心理壓力滿大的：「其實會演也是因為Jeff（監製鄒介中）是老朋友，他雖然前兩部沒有找我，但這次找我應該是有什麼原因吧！」他認為電影能拍到第三部，一定是很多人想看，也希望把握機會突破自我。至於未來還想嘗試什麼角色？李興文透露很想演政客：「他們的故事很精采啊！他們講的話、做的事很深遠，他的心念一不對，整個世界都會變。」
李興文在片中扮演嚴父，時刻緊盯兒子張庭瑚，兩人呈現對峙關係；出生軍人世家的李興文，私下在教育方面也是相當嚴厲，其長子李堉睿曾裸體夜闖IKEA「DIY」登上社會版面，經歷此事後，他剃髮與太太出家2個星期，重新調整自我心境，如今再提及此事，李興文搖頭直呼不敢當嚴父了，坦言：「現在就朋友，因為他也大了！他也知道他的人生走上什麼階段，我們比較沒有劍拔弩張的感覺。」放手讓兒子創造人生，是李興文轉念後的改變。