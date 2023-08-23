桃園鐵路地下化南延出土爭議 鄭文燦敲定南延1.2公里
行政院副院長鄭文燦今（23）日到桃園視察鐵路地下化平鎮車站工程，針對地方提出引道南端出土的地點應該要延至台66線之後，鄭文燦表示，桃園鐵路地下化案日前規畫南端火車出土位置在平鎮區新光路平交道附近，但可能造成新光路平交道永久封閉，恐衝擊周邊通行。因此今天他宣布，桃園鐵路地下化往南延伸1.2公里，穿越台66線快速道路後再出土，以促進都市發展並營造更好的景觀。
記者李春台／桃園報導
鄭文燦表示，桃園鐵路地下化工程將增設鳳鳴、中路、桃醫、中原、平鎮等5個通勤車站，其中平鎮臨時車站預定於115年啟用，讓百年來只有鐵道經過，但沒有設站的平鎮鄉親，提早享用臺鐵捷運化的服務。鄭文燦並強調，未來桃園鐵路地下化完成後，可減少8座陸橋，11座地下道與21處平交道，而鐵路地下化騰出的綠園道，將可縫合鐵道兩側的都市機能，不但促進都市再生、改善環境景觀，進而創造更美好的桃園市。
鄭文燦強調，擔任桃園市長期間即與交通部協調「平鎮車站路段」出土位置。自擔任副院長後更多次邀集交通部等單位，研議過台66線快速道路後再回到地面行駛，地下化南延1.2公里方案。他表示，考量交通系統整合與鄉親需求，將優先以修正計畫方式辦理。後續環評能否改環差、都市計畫變更、用地取得、地上物拆遷補償等問題，將請交通部與桃園市政府妥善研議評估。
鄭文燦接過麥克風對現場人員進行說明時，國民黨籍市議員舒翠玲卻打開自行帶來的大聲公開始嗆聲表示，鄭文燦在擔任桃園市長時已會拆掉很多房子為由反對南移方案，後因民意反彈，由國民黨立委呂玉玲找交通部開回研擬南延1.2公里方案，鄭後續才安排會勘行程「割稻尾」。舒翠玲因此在現場怒嗆鄭文燦要他將將延生多出的100多億元經費，完全由行政院負責來「將功贖罪」。