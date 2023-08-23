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2023連台本戲大匯演第一季　陳其邁開鑼宣告好戲開演

▲「2023歌仔戲移動式戲院-連台本戲大匯演第一季」，自今（23）日開演，陳其邁偕同立委許智傑及活動賛助人蔡友孝共同開鑼宣告好戲正式開演。(圖／高市府提供)
▲「2023歌仔戲移動式戲院-連台本戲大匯演第一季」，自今（23）日開演，陳其邁偕同立委許智傑及活動賛助人蔡友孝共同開鑼宣告好戲正式開演。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

「2023歌仔戲移動式戲院-連台本戲大匯演第一季」，自今（23）日開演，高雄市長陳其邁特別出席第一檔《精忠岳傳、還我河山》，並偕同立委許智傑與繡花園主角董如玲老師共同開鑼宣告好戲正式開演。其中，九鼎天新飲食文化事業董事長蔡友孝也率先贊助新台幣200萬元，除希望擔任起藝企合作敲門磚，更期盼讓更多成功的企業家們願意一同為台灣藝術市場與環境盡一份心力。

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▲陳其邁透露他跟老師偷學兩招才上台的，並在舞台體驗區頭戴冠帽，俏皮比出勝利手勢合影。(圖／高市府提供)
▲陳其邁透露他跟老師偷學兩招才上台的，並在舞台體驗區頭戴冠帽，俏皮比出勝利手勢合影。(圖／高市府提供)
「2023歌仔戲移動式戲院-連台本戲大匯演第一季」，今天起起在高雄市文化中心圓形廣場開演直至9月13日止，以台灣首創的歌仔戲移動式戲院的方式呈現，除了晚上演戲，白天還有親子戲劇、戲服體驗，是融合看戲、玩戲的沉浸式體驗空間。

▲陳其邁到後台與演員們打氣。(圖／高市府提供)
▲陳其邁到後台與演員們打氣。(圖／高市府提供)
陳其邁表示，高市府會持續支持並發揚傳統文化。開鑼時他與董如玲老師共同踩著歌仔戲臺步而來，主持人江明龍老師，同時也是緣龍戲坊的團長與台下觀眾也笑聲連連、歡笑不斷，陳其邁幽默表示他跟老師偷學兩招才上台的，隨後他敲三下響鑼，象徵好戲開演，並在舞台體驗區頭戴冠帽，俏皮比出勝利手勢合影。

「歌仔戲連台本戲大匯演第一季」是繼五、六零年代的傳統戲曲戲院時期結束後，由民間發起最大的戲曲活動，參與演出團隊有繡花園戲劇團、鶯藝歌劇團及明華園天字戲劇團等南部歌仔戲三大天團，共計演出15場新創的連續劇大戲，每天呈現不同風格的歌仔戲內台時期經典劇目，五天為一檔戲，為觀眾呈現更豐富多樣的賞戲方式，活動預估吸引超過10,000人次參與。

文化局表示，基於扶植推廣立場，積極督促優秀傳統劇團提高專業演出品質，除了經費補助，並提供春天藝術節及庄頭歌仔戲等大型演出機會，同步提高歌仔戲的購票觀賞人口，讓傳統戲劇人口年輕化。高雄市目前立案團隊有837團，其中歌仔戲109團，布袋戲46團，皮影戲3團，傀儡戲1團及傳統戲曲團14團，以上五種傳統戲劇類團數共佔總立案團數20%。對本土傳統戲劇社團，扶植的重點不只是給與經費，更重要的是鼓勵團隊能提升演出品質、健全行政體質、方能吸引觀眾支持，增加從業人口，讓傳統劇團生存發展。

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