印度「月船3號」登月成功創下紀錄！莫迪力推太空科技發展見曙光
印度「月船3號」（Chandrayaan-3）月球探測器在今（23）日成功降落於月球表面，使其成為全球第一個在月球南極附近著陸的探月國家，同時也成為繼俄國、美國、中國之後全球完成登月任務的第4個國家，意味著總理莫迪（Narendra Modi）執政以來強力推動的太空科技發展正式創下里程碑。
國際中心楊智傑／綜合報導
印度「月船3號」月球探測器於台灣時間今晚間8點34分成功著陸於月球表面，印度太空研究組織（Indian SpaceResearch Organisation，ISRO）表示，該探測器上包含軌道器、著陸器、調查月表地理特徵的光譜儀與攜帶相機的漫遊車；太空科技顧問公司「SpaceTec Partners」業務主任菲洛提可（Carla Filotico）則指出，選擇月球南極作為登陸點，主要目的是在證實月球水冰（water ice）是否存在，若證實存在將可能為月球任務提供燃料、氧氣以及飲水，對於其他太空計劃發展與月球研究都至關重要。
《路透社》報導指出，這次任務被認為對印度是否擠身成為「太空強國」的地位甚為重要，這次登陸行動不僅在印度各界齊心期盼下成功，還順利打開後續任務的可能性，完成莫迪政府想鼓勵刺激民營企業對於太空科技與衛星業務的投資。
不過登月任務並不容易，印度先前派出的「月船1號」探月衛星曾發現月球有水的存在，而在2019年曾嘗試派出的「月船2號」（Chandrayaan-2）原也預計登陸月球南極，但最後以登陸器失速墜毀告終；另外就在本月21日，俄羅斯的「月球-25」（Luna-25）也原計要在月球南極任登陸但最終因偏離軌道墜毀失敗。