鄭人碩驚傳受傷！臉部掛彩「整塊皮磨破」 臨陣缺席電影記者會
40歲演員鄭人碩昨（22）日原定出席電影《他馬克老闆》預告發布會，卻不見人影，鄭人碩經紀人證實他因傷缺席，上周六在打球時不慎擦傷，臉部右邊額頭一塊皮磨破，受傷部位無法上妝，預計需要1周的時間復原，他手上同時2部作品在拍攝，其中一部是殺青戲，一定要去拍，鄭人碩只好帶傷上工，右臉換左臉，避開受傷部位拍攝。
記者羅凌筠/台北報導
奇幻職人喜劇電影《他馬克老闆》改編自人氣職場網路漫畫《我是馬克》，由《刻在你心底的名字》原班團隊打造，瞿友寧在監製多部電影如《瀑布》、《無聲》與《刻在你心底的名字》之後，再度執導喜劇電影，率領一票豪華卡司陣容，由三金天王盧廣仲領銜，這也是兩人繼《花甲大人轉男孩》之後再度合作，也是盧廣仲的第二部主演的電影。
另外還邀來讓人耳目一新的卡司陣容，包括全方位奇才YELLOW黃宣、喜劇天王曾國城、《角頭》的鄭人碩、《咒》的蔡亘晏（爆花）、歌手旺福的主唱小民、《艋舺》的黃鐙輝，還有國民女神蔡黃汝（豆花妹）、錦雯、恬娃、游小白、盛平、楊傑宇、金士傑、包偉銘、百白、王月歡樂演出，還有年度矚目新人江齊，和馬克上演一段互相安慰的社畜情，將為觀眾帶來一連串歡笑及淚水。《他馬克老闆》9月28日中秋連假檔期上映。