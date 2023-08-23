俄睽違47年登月卻失敗、印度豪擲23億　各國搶登月球南極為哪樁？

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早在2009年，印度發射的登月探測器「月船1號」（Chandrayaan-1）就在月球表面檢測到水，同年美國的NASA探測器也經過撞擊月球南極，成功在表面下方發現水冰，科學家們在這幾次登月任務取得的數據資料推測，在月球南極永久陰影區的隕石坑就是整個月球水冰最多的地方，這些推測引發各國前仆後繼盼能成功登陸月球南極。
2019年，印度發射的「月船2號」探測器雖成功進入月球軌道，但因探測器著陸失敗而墜毀，而俄羅斯也在本月同樣進行了登陸月球南極的月球任務，這是俄國總統蒲亭近24年來最雄心勃勃的太空計畫，也是該國暌違47年首次進行的登月任務，但卻在19日上午失控撞上月球後以失敗告終，登月任務主要顧問、現年90歲的的俄國頂尖天文學家馬羅夫（Mikhail Marov）也坦言這是他看到俄國月球計畫復興的「最後希望」。
至於為何各國紛紛搶登月球南極尋找水冰，這是因為位於「永久陰影區」的水冰，從未受到太陽輻射或地質演變的汙染，儼然就是「月球化石」本身，可以為人類帶來月球火山、地球海洋起源甚至月球古老的地質歷史資料等等；若在探勘過後發現足夠水源，人類甚至可以取用月球水作為冷卻，在月面上設立基地或用作登月任務的飲用水，甚至分解成氧氣與氫氣，成為呼吸及燃料使用，對於人類登月任務有著重大影響。
過去，各國登月計畫往往選在地形平緩的赤道地帶，美國「阿波羅任務」更從未降落在南極地區，這是因為這個地區充滿隕石坑、大裂谷，挑戰性極高。這次成功登陸的創舉也令人在南非參加金磚國家（BRICS）峰會的印度總理莫迪（Narendra Modi）在線上觀看後立刻發表祝賀。
莫迪表示，月船3號的成功「不僅屬於印度，更屬於全人類」，並稱印度經驗將有助其他國家實現探月計畫，同時也證明了即使是發展中國家，也能夠完成登陸月球的夢想。