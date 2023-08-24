貿協參訪FUSIONEX！大數據分析提供一站式服務 台馬互補搶商機
外貿協會主辦的「馬來西亞台灣形象展」於8月24日到8月26日在吉隆坡展出，而在展覽前夕，貿協董事長黃志芳率隊參訪馬來西亞大數據解決方案提供商Fusionex，Fusionex是馬來西亞最大、最先進的大數據研發中心，且志在整個東南亞乃至全球市場，不僅提供企業一站式整合解決方案服務，也能在線上媒合企業進行跨國貿易。黃志芳表示，貿協主辦的「馬來西亞台灣形象展」在線下實體媒合台馬商機，而Fusionex的平台則是線上實時媒合，虛實互補軟硬整合，必能替台商成功搶佔東南亞市場。
記者倪浩軒/綜合報導
Fusionex成立於2006年，是馬來西亞冉冉升起的一顆IT品牌新星，大數據資料庫和AI技術是Fusionex的兩大專業，靠著這兩門引擎驅動，Fusionex提供企業一站式解決方案，打通跨國貿易的種種痛點關卡，無論是銷售有型的產品或是無形的服務，Fusionex都能靠著數據分析，幫助客戶提供特制化的整合式解決方案。
此次貿協參訪，Fusionex除了介紹公司各類先進的數據分析工具和過往的成功案例之外，也特別提到希望靠著線上平台媒合台馬企業，讓優質的產品與服務在台馬之間更加暢通往來，且馬來西亞能夠成為台商走向東南亞市場的門戶，台馬互補合作潛力無限。
貿協董事長黃志芳也指出，馬來西亞是台灣在東南亞第二大的貿易夥伴，2022年台馬的雙邊貿易金額達到305.58億美元，僅次於新加坡。但新加坡本身製造業規模較小，台星之間許多往來屬於轉口貿易，若要論實質經貿往來，馬來西亞其實已經是台灣在東南亞最大的貿易夥伴。
而包括Fusionex在內，馬來西亞許多企業可以直接用中文無縫溝通，這是台馬互補「天作之合」的第一項優勢，再來則是馬來西亞有許多在台灣念大學的留學生，這批人無論留在台灣就業或是迴流馬來西亞工作，都等於是替台馬之間搭起無形的紐帶。馬來西亞力推「工業4.0」，台灣有許多企業可以提供相關的經驗成為馬來西亞產業升級的助力；而馬來西亞同時處於東南亞生活圈與華語文化圈的地緣條件，能夠成為台灣走向東南亞市場的關鍵試驗場，台馬合作互助互補，商機無限。