福島核處理水排海 路透：日本官員認為港澳進口禁令影響重大
日本決定將來自福島核電廠核處理水排放入海的決定獲科學支持，但鄰近各國態度卻多半不這麼樂觀，中國外交部就強烈表達希望立即停止，香港與澳門更針對日本10個都縣祭出進口禁令。外媒引述一位不具名的日本農林水產省官員表示，來自港澳的進口禁令恐將產生重大影響。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本首相岸田文雄8月22日召開閣僚會議，宣布最快24日開始排放福島核廢水。《路透社》報導引述一名日本農林水產省官員表示，儘管目前無法即時計算港澳進口禁令的影響，但它們造成的影響勢必是「重大的」。
根據日本農林水產省數據，中國2022年進口總值871億日圓的日本水產品，佔日本水產品出口總額五分之一。香港則是繼中國後日本第二大水產品市場，去年香港同期則進口了755億日圓的日本水產品。
聯合國核監督機構國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）今年7月為日本的排放計畫背書，表示這項排放符合國際標準，對人類和環境的影響「微不足道」，但香港仍宣布於24日凌晨零時起禁止源自東京、福島、千葉等10個都或縣的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻進口；澳門則除水產品外，亦禁止10個都或縣的水產、動物源性食品、海鹽及海藻進口。