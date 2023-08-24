叛變後神隱！普里格津驚傳墜機亡　疑遭防空系統擊墜無人生還

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報導指出，該私人飛機當時正在從莫斯科飛往聖彼得堡途中，載有7名乘客和3名機組人員，涉事飛機為巴西航空工業公司萊格賽 600（ Embraer Legacy 600），該架飛機在莫斯科西北部庫任基諾（Kuzhenkino）一處村莊附近墜毀，俄羅斯航空管理局表示，機上無人生還，當局已就事件展開調查。
《塔斯社》報導提到，這架飛機在空中飛行了大約半個小時後，因受撞擊而失火燒毀，目前在現場已尋獲8具遺體，但無法確認普里格津是否生還。俄羅斯航空管理局已成立特別委員會調查飛機失事緣故。
俄羅斯媒體《RoszMi》則指出，人稱「普里格津的右手」、同為瓦格納創辦人烏特金（Dmytriy Utkin）也在該架失事飛機上。
現年62歲的傭兵首領普里格津在6月23日至24日發起一場針對俄羅斯軍方高層的兵變，並從烏克蘭調度兵力，佔領了俄羅斯南部城市頓河畔羅斯托夫，並威脅要向莫斯科進軍。這場兵變已失敗告終，同時普里格津與克宮達成協議允許瓦格納部隊遷往白俄羅斯或加入俄羅斯軍隊，普里格津本人則同意離開俄羅斯前往白俄，但在兵變過後他曾被看到出現在俄羅斯或甚至前往非洲拍片宣揚瓦格納的戰果。
目前由普里格津擁有的社群媒體帳號，對於該消息皆保持沈默，但與瓦格納相關的Telegram 頻道「灰色地帶」，最早宣布飛機在莫斯科北部特維爾地區被防空部隊擊落的消息。《BBC》指出，有消息稱墜機時普里格津擁有的另一架商務飛機也同樣在空中，且同樣是由莫斯科起飛，目前已經掉頭返回莫斯科。
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