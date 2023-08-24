蘇拉颱風最快明生成！滯留打轉5天「恐撲台灣」 3重點動態一次看
今（24）日仍是上午晴熱、午後有雷陣雨的天氣型態，尤其是大台北和各地山區特別要留意局部大雨出現；而昨（23）日太平洋有2個「熱帶性低氣壓」生成，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，預計明（25）日清晨，台灣東南方就會有颱風「蘇拉」生成，且會在滯留打轉5天後，撲向台灣，但路徑還有不確定性，建議民眾務必事先做好防颱準備。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日至下週日（8月24日至8月27日）水氣少、天氣晴熱；但太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後近山區有局部雷陣雨，不排除有局部「大雷雨」、伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」的機率，應持續注意平地的急雨積水。
颱風動態部分，中央氣象局表示，在台灣東南方的熱帶性低氣壓「TD10」在24小時內有發展為颱風「蘇拉」的機會，吳德榮指出，歐洲及美國模式都模擬出，TD10會在呂宋島東北方海面滯留打轉5天後，撲向台灣；下週三（8月30日）晚上8時，歐洲模擬颱風已掃過台灣，並進入台灣海峽，美國模擬速度則稍慢、但颱風也在台灣門口。另一個熱帶性低氣壓「TD11」則離台灣遙遠，並無影響。
針對颱風，氣象專家賈新興也提醒3重點。
🟡誰先成颱不重要：這兩個熱帶性低氣壓關注重點，不在於誰先成颱，主要是要關注TD10的未來發展動態。
🟡動向不確定因素很高：這兩個熱帶性低氣壓的路徑潛勢圖，有一個共同特徵，就是後期的「7成可能範圍」相當大，所以不確定因素很高
🟡先做好防災的準備：前陣子卡努颱風的影響，以及這幾天午後雷雨的襲擊，有些地方環境相對脆弱，剛好可以利用TD10還不明朗時，先做好防災的準備和應變，住在高潛勢區域的朋友，也先跟住在其它相對安全地區的親友聯絡。