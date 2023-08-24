羽球世錦賽／李洋、王齊麟戰勝日本組合！闖男單16強 挑戰衛冕軍
在丹麥哥本哈根舉辦的世界羽毛球錦標賽今（24）日繼續進行賽事，我國黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟在這一輪對上日本強敵古賀輝／齋藤太一，他們在兩局激戰後以22:20、21:16取勝，晉級16強。接下來，他們將和馬來西亞組合、也是去年的冠軍謝定峰／蘇偉譯來爭取8強門票。
記者黃建霖/綜合報導
李洋／王齊麟今年狀態起伏較大，兩人也受到一些傷病困擾，而無法打出最佳表現。不過在日本公開賽封王之後，二人似乎慢慢找回場上節奏，在之後的澳洲公開賽也打進到4強。
世錦賽可說是今年最重要的賽事，李洋／王齊麟也要來爭取自東奧之後、搭檔的第2座世界冠軍。此役對上日本組合古賀輝／齋藤太一，過去麟洋配與對方交手過4次，取得了3勝。
首局雙方一路纏鬥到尾段都難分難解，日本組合率先取得局點，不過李洋／王齊麟頂住壓力，連拿3分，反而以22:20先下一城。次局的比分仍然是十分接近進，麟洋配取得些微領先優勢，之後也一直保持分差，以21:16收下比賽勝利。
今天有多組台灣選手要出戰，包括戴資穎將在女單16強與泰國好手李美妙交手，「一哥」周天成則要和世界球王丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）對決。