秦綾謙懷胎7個月！上主播台「孕肚神奇消失」 親揭關鍵真相
TVBS主播秦綾謙去年和行腳節目主持人廖科溢閃婚，5月宣布懷孕好消息。目前懷胎27周的她，照常工作播報新聞，為了工作秦綾謙換上套裝，沒想到孕肚竟神奇隱藏起來，讓許多網友讚嘆「服裝師真的好強喔！」秦綾謙也透露，主要是在於穿著「深色」服裝，就能藏起孕肚。
記者薛羽彤/綜合報導
秦綾謙在臉書上透露，目前懷孕快滿7個月，肚子已經很大，都偏愛穿著連身裙較舒適。而現在秦綾謙仍照常進行播報工作，且必須換上正式套裝，她曬出3張對比照，讚嘆「我們家TVBS的服裝師真的很會，27周（都快滿七個月）的孕肚還遮得住！」換上工作套裝的秦綾謙神奇將孕肚藏起來，根本看不出來是孕媽咪。
秦綾謙的對比照讓不少網友驚呼，「也太厲害了吧!!」、「太神奇了」、「服裝師真的好強喔」、「超神奇的！不說根本不知道有孕在身」、「真的看不太出來耶」，秦綾謙透露關鍵就是在於穿著「深色」的服裝，「只要穿深色就很好遮！」
44歲的秦綾謙屬於高齡產婦，日前她為了寶寶健康做了羊膜穿刺，並在臉書上分享影片，只見醫生將針刺入肚皮，接著拿出針筒，吸出清澈、透明黃色的羊水，影片近30萬人次觀看，引起不少媽媽共鳴。秦綾謙透露檢查結果兒子都過關，讓她終於能放心。