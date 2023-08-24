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NBA／Curry想當史上最佳控衛！喬丹不認同　欽點魔術強森才是GOAT

▲Stephen Curry主動開啟了「史上最佳控衛」的話題，但喬丹不站在他們這邊。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry主動開啟了「史上最佳控衛」的話題，但喬丹不站在他們這邊。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

金洲勇士超級球星Stephen Curry之前在節目上公開表示只有自己和魔術強森可以進入史上最佳控衛的討論。不過「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）並不站在他這邊，知名媒體人Stephen A. Smith今（24）日在節目上公開宣讀後者傳來的簡訊，內容欽定魔術強森是史上最佳控衛。

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在之前參加Gilbert Arenas的節目時，Stephen Curry在被問及自己是不是有史以來最偉大的控衛時，簡單地說了「是」，儘管他也明確地表示在這組特定的對話中的另一個名字是魔術強森，但依然引起了外界的驚呼和討論。

類似的話題總能給ESPN談話性節目「First Take」帶來熱度，主持人Smith在節目上並沒有給出自己的回應，不過他宣讀了一則訊息，這是喬丹在凌晨5點54分傳給他的簡訊，裡面明白地表示魔術強森才是「史上第一控」。

「早上好，先生，」Smith讀道，「雖然關於最偉大的討論總會有爭議，但我不敢苟同你說Curry是有史以來最偉大的控球後衛。魔術強森無疑才是有史以來最好的控球後衛。Stephen Curry非常接近，但他不在魔術之前。」

▲「魔術強森」Magic Johnson是最佳後衛？（圖／美聯社／達志影像）
▲「魔術強森」Magic Johnson是最佳後衛？（圖／美聯社／達志影像）
喬丹解釋道，「你必須定義什麼是『控球後衛』，才能真正地對這場辯論進行認真的討論。 Stephen Curry是有史以來最好的射手——是的，他透過跑動為隊友創造了很多投籃機會，他的職業生涯三分球命中率為43%——但魔術強森發明了大三元、他不是真正的發明它，但它讓這項數據對比賽的影響更加明顯。就我來看這是一個屬於控衛的數據。魔術是最好的（控衛）。便說一句，魔術強森他曾5次奪得過NBA總冠軍。」

幾十年來，喬丹一直對魔術強森充滿敬意，因為他在籃球生涯的早期崇拜過這位前湖人球星。他們有很好的關係，尤其是作為夢幻隊隊友期間所產生的連結，在《最後一舞》紀錄片中多次被提及。

喬丹通常不太參與此類辯論，而且一向是把「最偉大」的話題留給球迷和評論員。這次他會跳出來為好友辯護，讓人驚喜、也讓人深思。或許其中理由也和他與LeBron James對於「GOAT」的競爭有關。

▲Michael Jordan出售自己在夏洛特黃蜂的股份。（圖／美聯社／達志影像）
▲「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。（圖／美聯社／達志影像）

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