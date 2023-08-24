NBA／Curry想當史上最佳控衛！喬丹不認同　欽點魔術強森才是GOAT

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類似的話題總能給ESPN談話性節目「First Take」帶來熱度，主持人Smith在節目上並沒有給出自己的回應，不過他宣讀了一則訊息，這是喬丹在凌晨5點54分傳給他的簡訊，裡面明白地表示魔術強森才是「史上第一控」。
「早上好，先生，」Smith讀道，「雖然關於最偉大的討論總會有爭議，但我不敢苟同你說Curry是有史以來最偉大的控球後衛。魔術強森無疑才是有史以來最好的控球後衛。Stephen Curry非常接近，但他不在魔術之前。」
喬丹解釋道，「你必須定義什麼是『控球後衛』，才能真正地對這場辯論進行認真的討論。 Stephen Curry是有史以來最好的射手——是的，他透過跑動為隊友創造了很多投籃機會，他的職業生涯三分球命中率為43%——但魔術強森發明了大三元、他不是真正的發明它，但它讓這項數據對比賽的影響更加明顯。就我來看這是一個屬於控衛的數據。魔術是最好的（控衛）。便說一句，魔術強森他曾5次奪得過NBA總冠軍。」
幾十年來，喬丹一直對魔術強森充滿敬意，因為他在籃球生涯的早期崇拜過這位前湖人球星。他們有很好的關係，尤其是作為夢幻隊隊友期間所產生的連結，在《最後一舞》紀錄片中多次被提及。
喬丹通常不太參與此類辯論，而且一向是把「最偉大」的話題留給球迷和評論員。這次他會跳出來為好友辯護，讓人驚喜、也讓人深思。或許其中理由也和他與LeBron James對於「GOAT」的競爭有關。