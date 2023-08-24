瀧厚牛排「買一送一」開幕優惠！訂位就送起士棒 燉飯只要5折
瀧厚炙燒熟成牛排8月暑假進駐量販店，鎖定親子家庭客用餐商機，連開「苗栗頭份大潤發、「新北蘆洲家樂福」2間新店！歡慶開幕全門店祭出「酥炸魚柳條買一送一」優惠，只要訂位就免費「莫札瑞拉香濃起士棒」，還有「法式牛肝菌菇燉飯」5折優惠，大方回饋消費者嚐鮮。東區最美咖啡廳「勺日」9月將進駐「新店裕隆城」，開設全新亞洲創意料理餐酒品牌「TOK盡興食光」。
記者蕭涵云/綜合報導
瀧厚餐飲集團瞄準每年180億的牛排市場，看好量販店在社區的聚客效應、及親子家庭客用餐商機，繼8月14日插旗苗栗頭份大潤發後、明（25）日將開幕新北蘆洲家樂福。無限享用自助吧搭配濕式熟成肋眼牛排、老饕菲力牛排都是招牌必吃菜色，不吃牛的民眾也能選擇戰斧豬排或雞腿排。
瀧厚牛排歡慶開幕！大方祭出全門店優惠，即日起至8月31日，週一至週四於線上完成前一日訂位，即可享每桌贈送「莫札瑞拉香濃起士棒」乙份；9月4日至9月14日加入瀧厚會員，即可享「法式牛肝菌菇燉飯」5折優惠；9月15日至9月30日加入瀧厚會員，還能吃到「酥炸魚柳條買一送一」。
東區最美咖啡廳「勺日咖啡廳」，將推出全新亞洲創意料理餐酒品牌「TOK盡興食光」，預計9月進駐「新店裕隆城」，招牌特色主餐除了有紐約客牛排、義大利麵，創意選用日本鄉村料理炊飯取代義式燉飯等。
開幕前先推出「TOK獨獻中秋月餅禮盒」，與五星飯店御用工坊合作，選用在地食材如竹苗美人茶、東山上等龍眼乾入餡，打造蓮蓉蛋黃、美人松子、棗泥桂圓3款口味，於Pinkoi商城販售。