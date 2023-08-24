今起爽喝3天！7-11拿鐵、美式「第2杯10元」 愛文芒果冰沙買1送1
再撐一下就要週末了！7-11門市今（24）日起至26日限時3天，大杯美式／大杯拿鐵同品項第2杯10元（冷熱可任選）；行動隨時取則是至28日前，有新品青梅冰茶買2送2、經典可可嚐鮮價70元，每日數量有限，售完就要隔天才會再上架。同時，Mister Donut開學季限定優惠，即起至9月27日限定，愛文芒果草莓冰沙、蜂蜜愛文芒果冰沙買1送1優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11今起開跑週末輕鬆價優惠，8月24日至26日門市限定，大杯美式（原價45元）／大杯拿鐵（原價55元）同品項第2杯10元，同品項冰熱可任選；珍珠椰果四季春青茶（原價60元）、檸靜時光冰磚精品美式、橙香陽光冰磚精品美式（原價120元）也有第2杯10元優惠。
同時，7-11行動隨時取今起至28日限定，新品青梅冰茶買2送2（原價60元／杯）、經典可可則有嚐鮮價70元（原價99元／杯）。
7-11線上APP即起至29日前，還有簡單小測驗，天天可免費抽咖啡買1送1券，打開OPEN POINT遊樂場或7-11 LINE官方帳號，兩平台每日可各玩一次，若抽不到喜歡的優惠，APP遊樂園可扣1點OPEN POINT點數繼續抽，每日無次數上限。有機會抽中美式、拿鐵、水果茶、珍珠撞奶等現煮飲品優惠券。
Mister Donut則是推出開學季優惠，即起至9月27日前，香甜芒果冰沙指定品項買1送1，有愛文草莓芒果冰沙、蜂蜜愛文芒果冰沙（約480ml），原價單杯99元，自備飲料杯每杯可再多享5元折扣。