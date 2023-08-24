羽球世錦賽／台灣男雙楊博軒、李哲輝爆冷擊敗世界第一 闖進16強
台灣組合李哲輝／楊博軒在今（24）日的丹麥世錦賽男雙32強賽中爆出大冷門，以21:18、21:19 擊敗世界第一的Fajar Alfian／Muhammad Rian Ardianto，晉級到男單16強，下一輪將對戰第9種子徐承宰/姜珉赫。
記者黃建霖/綜合報導
李哲輝／楊博軒屬於「神經刀」組合，上限很高、但不夠穩定，今天這一戰剛好他們狀態絕佳，首局進入中場休息時取得3分領先，該局後段兩組人馬在前場鬥拍十分精彩，Alfian／Ardianto今天失誤很多、連續2次失誤，讓台灣搭檔取得4個局點，並靠著一次強勁的殺球先下一城。
雙方之前交手過4次，印尼組合都是以直落二獲勝，但今天他們顯然不在狀態，無法連貫得分、又難以招架李哲輝／楊博軒的猛攻。第2局再度來到20:16的比數，李楊配雖然浪費了3次機會，但對手一次網前回球失誤，結束了比賽懸念，他們以局數2:0收下勝利。
這是Alfian／Ardianto搭檔以來的第5屆世錦賽之旅，而且這次他們是以世界第一的身份出征，沒想到卻被我國的李哲輝／楊博軒擋在了16強之外，爆出本屆男雙的最大冷門。