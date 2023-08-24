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墜毀影片曝光！瓦格納首腦墜機亡　失事前飛機高度曾「急劇下降」

▲瓦格納集團首腦普里格津傳出墜機身亡，當局在墜機現場調查時，在引擎碎片上發現與普里格津私人飛機註冊號碼同樣的4位數字。（圖／翻攝自推特）
▲瓦格納集團首腦普里格津傳出墜機身亡，當局在墜機現場調查時，在引擎碎片上發現與普里格津私人飛機註冊號碼同樣的4位數字。（圖／翻攝自推特）

國際中心徐筱晴／綜合報導

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日傳出疑似在莫斯科北部墜機身亡，同架飛機上包含普里格津在內的10人全數罹難，目前俄羅斯當局正對此進行調查。《CNN》揭露似是這架飛機的殘骸影像，顯示引擎上數字似與普里格津座機的註冊編號相符，據飛行數據顯示，該架私人飛機曾經劇烈下降。

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綜合外媒報導，俄羅斯緊急情況部在23日下午宣布，1架巴西航空工業公司的「萊格賽600」（Legacy 600）私人飛機，在從莫斯科飛往聖彼得堡途中，在莫斯科西北部特維爾（Tver）地區庫任基諾村（Kuzhenkino）一處村莊附近墜毀，機上7名乘客和3名機組人員全數罹難，而普里格津就在乘客名單當中。

有當地民眾目擊飛機墜毀經過，並全程錄影、上傳網路。只見飛機從高空中墜落，同時還冒著一縷黑煙。隨後飛機墜毀在田野後，隨即爆炸起火，黑煙直衝天際，飛機殘骸也被大火吞沒。

《CNN》報導指出，據稱現場拍攝的影片，飛機的引擎殘骸仍在燃燒，可以看到引擎上註冊編號最後4碼是2795。而普里格津的座機註冊編號為RA-02795。另外將普里格津的座機與殘骸進行比對，可以發現包括顏色、引擎外觀在內的各項特徵皆相符。

據航班追蹤網站「FlightRadar24」指出，這架「萊格賽600」在當地時間下午6點11分左右，停止傳送定位資訊，可能是由於該地區出現「干擾」，但飛機仍持續傳輸其他數據約莫9分鐘。

萊格賽600原先在8534公尺（約2.8萬英呎）處平穩飛行，同時出現了些微高度變化，但在可用數據的最後一分鐘顯示，飛機不穩地的爬升或下降，一度爬升至9144公尺（約3萬英呎）以上。在當地時間下午6點19分，數據顯示飛機下降速度接近每分鐘2438公尺（約8000英呎），隨後高度數據就停止傳輸了。

俄羅斯聯邦航空運輸局公布機上乘客名單，除了普里格津以外，人稱「普里格津的右手」、同為瓦格納創辦人烏特金（Dmytriy Utkin）也在該架失事飛機上。目前墜機現場已經找到8具遺體。

普里格津才在今年6月發動政變，從俄羅斯南部揮軍前往莫斯科，但在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下，同意結束僅發動短短1天的兵變，普里格津隨後便離開俄羅斯前往白俄，最新網傳影片顯示，他人在非洲。

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