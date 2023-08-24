墜毀影片曝光！瓦格納首腦墜機亡　失事前飛機高度曾「急劇下降」

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有當地民眾目擊飛機墜毀經過，並全程錄影、上傳網路。只見飛機從高空中墜落，同時還冒著一縷黑煙。隨後飛機墜毀在田野後，隨即爆炸起火，黑煙直衝天際，飛機殘骸也被大火吞沒。
《CNN》報導指出，據稱現場拍攝的影片，飛機的引擎殘骸仍在燃燒，可以看到引擎上註冊編號最後4碼是2795。而普里格津的座機註冊編號為RA-02795。另外將普里格津的座機與殘骸進行比對，可以發現包括顏色、引擎外觀在內的各項特徵皆相符。
據航班追蹤網站「FlightRadar24」指出，這架「萊格賽600」在當地時間下午6點11分左右，停止傳送定位資訊，可能是由於該地區出現「干擾」，但飛機仍持續傳輸其他數據約莫9分鐘。
萊格賽600原先在8534公尺（約2.8萬英呎）處平穩飛行，同時出現了些微高度變化，但在可用數據的最後一分鐘顯示，飛機不穩地的爬升或下降，一度爬升至9144公尺（約3萬英呎）以上。在當地時間下午6點19分，數據顯示飛機下降速度接近每分鐘2438公尺（約8000英呎），隨後高度數據就停止傳輸了。
俄羅斯聯邦航空運輸局公布機上乘客名單，除了普里格津以外，人稱「普里格津的右手」、同為瓦格納創辦人烏特金（Dmytriy Utkin）也在該架失事飛機上。目前墜機現場已經找到8具遺體。
普里格津才在今年6月發動政變，從俄羅斯南部揮軍前往莫斯科，但在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下，同意結束僅發動短短1天的兵變，普里格津隨後便離開俄羅斯前往白俄，最新網傳影片顯示，他人在非洲。
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