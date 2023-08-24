輝達財報亮眼！台股早盤漲逾230點 AI股噴出、廣達又創高
AI領頭羊輝達財報亮眼，盤後股價漲逾8%，美股四大指數昨（23）日收漲，台北股市今（24）日也開高，早盤一度漲230多點，來到16809點，漲幅1%多。權值王台積電早盤漲11元，來到563元，漲幅1.4%以上。其他重要電子股如聯發科宏碁、華碩、南亞科、旺宏、日月光、台達電漲1到2%。而AI概念股沾輝達喜氣，全數噴出紅通通，如世芯-KY漲7%，廣達再創高漲5%。緯創、英業達、技嘉、緯穎漲2到5%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數23日上漲184.15點，或0.54%，收34472.98點；那斯達克指數上漲215.16點，或1.59%，收13721.03點；標普500指數上漲48.46點，或1.1%，收4436.01點；費城半導體指數上漲74.32點，或2.11%，收3602.01點。
受到美股走揚與輝達股價高漲激勵，台北股市早盤一度漲230多點，來到16809點，漲幅1%多。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲11元，來到563元，漲幅1.4%以上。同樣為晶圓代工的聯電漲1.7%，世界先進漲0.5%、力積電在平盤上下。其他重要電子股，如聯發科、宏碁、華碩、南亞科、旺宏、日月光、台達電漲1到2%多。
而輝達第二季營收135.1億美元，季增88%，毛利率達71.2%，優於預期；展望第三季，營收預估160億元，同樣優於分析師估的126億元，激勵輝達盤後大漲逾8%，股價衝破510美元新高，也激勵台股AI概念股！
市場傳出鴻海奪下輝達新品的AI晶片模組訂單，今日股價報喜，漲2.8%，來到109.5元。另外，世芯漲7%、創意漲5%，廣達也再創高，漲約5%，來到274.5元。而緯創量大漲3%以上，勤誠、健策、英業達漲3%，技嘉、廣運、廣明、緯穎漲2%多，智原漲1%。