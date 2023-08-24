PS5掌機來了！「PlayStation Portal」定價出爐 全新耳機也公開
Sony昨（25）日晚間宣布，今年5月發表的PS5全新周邊，當時稱為「Project Q」的手持裝置，正式正名為「PlayStation Protal」，並預計將於今年開售，定價為200 美元（約新台幣6400元）；PlayStation Protal搭載8吋LCD顯示器、1080p解析度與60fps幀率，需通過Wi-Fi與PS5主機連結，雖然官方稱其為「遙控播放器」，但對玩家而言，彷彿就是當年PSP升級回歸，重新掀起掌機話題。
記者張志浩/綜合報導
根據Sony官方釋出的最新資訊，PlayStation Protal主打「將PS5體驗搬到雙手上」，玩家必須擁有PS5主機，才能使用此裝置，整個裝置包含8吋LCD螢幕，能以60fps、1080p解析度玩遊戲，與PS5連接方式為Wi-Fi，PlayStation Protal也有3.5mm的耳機插孔可做使用。
此外，順應PlayStation Protal的發表，Sony也同步表示，未來將上市「無線耳塞耳機」，命名為「Pulse Explore」，除了能過濾背景聲音，利用AI增強型降躁功能外，也配有專屬充電盒，實際發售時間Sony尚未做明確表示，價格則是以199.99美金（約新台幣6400元）。另還有一款「無線耳機」則名為「Pulse Elite」，是耳罩式設計，配備可伸縮的麥克風，定價為150 美元（約新台幣4800元）。
對於Sony一連串的消息公佈，國內玩家也發起討論，有人認為「還要有PS5才能用？」、「我想玩掌機我還得先買PS5」、「怎麼感覺把人當盤子」；不過也有玩家認為「不錯吧，就是讓現有玩家有更多選擇啊，不想買也沒差」、「主要是不用在客廳和家人搶螢幕吧，進房間玩自己的」。