再犯一次扒光衣服！學生打工遇性騷　《性工法》上路學會反制之道

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案例1：「打工時」摔破盤子，主管說再犯一次就扒光我衣服
我在一家連鎖的複合式咖啡店打工，最近來了一位很煩人的男生，他很喜歡過來找正在洗碗的我，用手搭我的肩膀，或者摸我的馬尾，好像很熟一樣。前幾天，我洗碗時不小心摔破了一個盤子，好死不死，剛好又被他看到，他說：「齁，摔破盤子了！以後再犯一次就扒光妳的衣服，讓妳脫光光出去接待客人知道嗎？」聽完整個毛骨悚然，非常不舒服，噁心到不行，又不知該如何反應。
法規自保：受僱者於執行職務時，任何人以性要求、具有性意味或性別歧視的言詞或行為，對其造成敵意性、脅迫性或冒犯性的工作環境，致侵犯或干擾其人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現，可視為性騷擾。
修法後必知權益：104人力銀行提醒，性騷擾的被申訴人為最高負責人或雇主，調查期間，申訴人可向雇主申請調整職務或工作型態，雇主不得拒絕。同時，避免加害人介入調查，公司也可以在調查期間依法對被申訴人停職或調職，但調查結果出爐後被申訴人所損失的薪資，應該補發。
案例2：「求職中」穿合身白T面試，被主管說要露不要來這裡露！
面試穿了一件圓領、不透的合身短袖白色素T，加西裝褲和低跟的高跟鞋，最多僅露出鎖骨、半截手臂和腳踝而已，結果竟然被面試官說「建議妳以後面試不要穿這樣，公司是工作的地方，要露不要來這裡露」。聽完腦袋一片空白，覺得有一種受辱的感覺，好像我這個人多愛露、只會露一樣。難道我用心準備的履歷、作品集和自我介紹，她都沒有看見、聽見嗎？
法規自保：雇主對求職者有明示或暗示的性要求、具有性意味或性別歧視的言詞或行為，作為勞務契約成立等交換條件即構成性騷擾。104人力銀行職場安全諮詢專線 02-29126104轉8222。
修法後必知權益：104人力銀行提醒，若被申訴人屬最高負責人或雇主，申訴人可直接找地方勞動主管機關介入處理。若非最高負責人或雇主，修法後也加入通知機制，雇主若接獲員工申訴，就需通知地方勞動主管機關，處理後的結果也需告知，避免過去由公司自行處理時重拿輕放、秋後算帳的弊病。
案例3：「下班後」打工主管約出遊說「想牽著我的手散步」，該怎麼拒絕？
暑假想利用時間賺點錢，在家裡附近的飲料店打工，最近飲料店的店長在沒客人空檔之際，有意無意開始跟我聊起我個人的私生活，像是「交過幾個男友？」、「單身嗎？」我都打哈哈帶過，最近他更進一步邀約我，說下班後可以一起吃飯、出遊，還說「想牽著我的手一起散步」，不想撕破臉，但這位主管的行為又讓我很不舒服，我該怎麼做比較好？
修法後必知權益：過去《性別平等工作法》，發生時間設定在「執行職務期間」，修法後明定下班後職場往來人士，如最高負責人、雇主、同事、業務往來對象涉及性騷也適用。104人力銀行提醒，學生打工若遇到職場性騷擾，除了法規保障之外，也能循3個步驟自保，發生當下明確表達厭惡並拒絕、記錄發生的過程、向工作單位或警政婦幼機構申訴或報案，以確保自身權益不受損害。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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