輝達財報超狂、估本季營收暴增170%！分析師樂觀中給提醒

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輝達執行長黃仁勳指出，全球已裝設價值約 1兆美元的資料中心，包括雲、企業等領域，這1兆美元的資料中心正逐漸轉向加速運算和生成式AI。
展望第三季，輝達預計營收約160億美元，高於市場預測的126.1億美元，優於第二季，也將較去年同期暴增170%。財報與展望雙雙優於預期，激勵輝達在盤後交易一度噴漲9%，股價突破500美元，來到510美元，再創下歷史新高。
今年以來，輝達股價已飆漲兩倍多，成為標普500中表現最好的股票。輝達股價飆漲也帶動美國其他科技股，如微軟、蘋果、特斯拉等公司股價走高，台積電ADR也漲2.15%。而台股早盤AI概念股也全面報喜，如世芯漲7%、創意漲5%，廣達也再創高，漲約5%。緯創、英業達、技嘉、緯穎、鴻海也漲2到3%左右。
針對輝達財報與展望，知名半導體分析師陸行之PO文表示，「N同學（輝達）果然不失眾分析師期待，再次給出漂亮的指引，在一票分析師繼續上修獲利數字，市場一片樂觀的同時，我們還是要小心利多出盡。」
包括輝達公布的第二季數據中心晶片營收達到103億美元，季增141%、年增171%，大幅超過市場預期的79.8億美元，成為數據中心晶片及AI GPU的唯一霸主，但因為營收及成本數字因為加了HBM記憶體，GPU及大板HDI PCB等，市場會思考誰以後也能分一杯羹。且在全球投資人瘋狂追逐輝達到高風險區間之後，市場會持續關注輝達的上下游產業鏈，各種AI應用及競爭者的表現。