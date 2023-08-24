瓦格納首腦傳墜機亡！網指「自導自演」　分析：恐有多個普里格津

我是廣告 請繼續往下閱讀
據俄羅斯航空當局表示，普里格津的名字出現在飛機乘客名單上，另外與瓦格納集團相關Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）也聲稱「瓦格納集團的領導人、俄羅斯英雄、祖國真正的愛國者葉夫根尼·維克托羅維奇·普里戈任因叛國者的行動而被殺害。」俄羅斯官員指出，機上10人全數罹難，目前墜機現場已經找到8具遺體，但尚未證實尋獲普里格津的遺體。
《紐約時報》報導指出，網路上謠言四起，有網友在陰謀論留言板QAnon上聲稱，是普里格津本人策劃這起墜機事件，假裝自己罹難；另外也有人認為，美國暗中參與，對普里格津的死有責任。
另外有網友發出一張地圖，指出在失事飛機起飛不久，有另外一架飛機離開莫斯科，而普里格津其實坐在同樣在他公司名下的飛機上。但上述些說法目前都無法證實。
由於這架失事飛機起飛不到30分鐘便墜毀，事故細節尚不明確，容易促使錯誤訊息傳播，目前各大外媒尚無法獨立證實關於普里格津的死亡消息，也有分析人士敦促應該要「謹慎行事」。
《BBC》引述英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）資深研究員佳爾斯（Keir Giles）說法指出，「我們必須去考慮一個『巨大警訊』」。佳爾斯表示，雖然報導稱機上有一名叫做普里格津的乘客，「但眾所周知，有許多人將自己的名字改為普里格津，這是他（指普里格津）試圖混淆自己行蹤的部分手段。」
佳爾斯補充稱，在確定這是真正的普里格津前，「如果他很快就出現在來自非洲的新影片中，我們也不要感到驚訝。」普里格津在今年6月底在俄國發起短命兵變，後續前往白俄羅斯，21日才在Telegram上傳自兵變以來的第一支影片，可能是在非洲拍攝。
ㄆㄨ