叛變後神隱！普里格津驚傳墜機亡　疑遭防空系統擊墜無人生還

瓦格納首腦傳墜機亡！網指「自導自演」　分析：恐有多個普里格津

▲俄羅斯「瓦格納」傭兵集團首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）搭乘的私人飛機驚傳失事，機上10人全數罹難。（圖／擷取自Telegram）
▲俄羅斯「瓦格納」傭兵集團首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）搭乘的私人飛機驚傳失事，機上10人全數罹難。（圖／擷取自Telegram）

國際中心徐筱晴／綜合報導

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津23日傳出在莫斯科郊外墜機身亡，儘管俄羅斯航空管理局表示，先前發動兵變的傭兵集團瓦格納首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）就在乘客名單中，但目前歐美各大外媒揭無法獨立證實真實性，也使得網路謠言四起，認為普里格津自導自演假死，也有分析師指出，這很有可能是試圖混淆視聽的手段。

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綜合外媒報導，俄羅斯緊急情況部在23日下午宣布，一架1架巴西航空工業公司的「萊格賽600」（Legacy 600）私人飛機，在從莫斯科飛往聖彼得堡途中，在莫斯科西北部特維爾（Tver）地區庫任基諾村（Kuzhenkino）一處村莊附近墜毀，機上7名乘客和3名機組人員全數罹難。

據俄羅斯航空當局表示，普里格津的名字出現在飛機乘客名單上，另外與瓦格納集團相關Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）也聲稱「瓦格納集團的領導人、俄羅斯英雄、祖國真正的愛國者葉夫根尼·維克托羅維奇·普里戈任因叛國者的行動而被殺害。」俄羅斯官員指出，機上10人全數罹難，目前墜機現場已經找到8具遺體，但尚未證實尋獲普里格津的遺體。

《紐約時報》報導指出，網路上謠言四起，有網友在陰謀論留言板QAnon上聲稱，是普里格津本人策劃這起墜機事件，假裝自己罹難；另外也有人認為，美國暗中參與，對普里格津的死有責任。

另外有網友發出一張地圖，指出在失事飛機起飛不久，有另外一架飛機離開莫斯科，而普里格津其實坐在同樣在他公司名下的飛機上。但上述些說法目前都無法證實。

由於這架失事飛機起飛不到30分鐘便墜毀，事故細節尚不明確，容易促使錯誤訊息傳播，目前各大外媒尚無法獨立證實關於普里格津的死亡消息，也有分析人士敦促應該要「謹慎行事」。

BBC》引述英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）資深研究員佳爾斯（Keir Giles）說法指出，「我們必須去考慮一個『巨大警訊』」。佳爾斯表示，雖然報導稱機上有一名叫做普里格津的乘客，「但眾所周知，有許多人將自己的名字改為普里格津，這是他（指普里格津）試圖混淆自己行蹤的部分手段。」

佳爾斯補充稱，在確定這是真正的普里格津前，「如果他很快就出現在來自非洲的新影片中，我們也不要感到驚訝。」普里格津在今年6月底在俄國發起短命兵變，後續前往白俄羅斯，21日才在Telegram上傳自兵變以來的第一支影片，可能是在非洲拍攝。

 

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