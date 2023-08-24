蘇拉颱風來勢洶洶！是否侵台「關鍵點」曝光：氣象局不排除發海警
今年第9號颱風「蘇拉」蓄勢待發！中央氣象局預報員廖經翔表示，蘇拉颱風目前看來，最快明（25）日會生成，未來路徑可能會像彈簧一樣「又上又下」，最關鍵的時間點將落在下週日（8月27日），颱風慢慢往西移動時，偏北的份量是大是小，因此不排除發布海上警報的可能，由於蘇拉颱風缺乏明顯導引氣流，未來路徑還有很大變數，需要持續觀察。
記者張志浩/綜合報導
廖經翔說明，目前熱帶性低氣壓持續發展，最快明日生成蘇拉颱風，並在台灣東南外海呈現滯留，在下週日時，蘇拉颱風會往南行進，這段時間吸收海溫能量後會明顯增強，下週日過後慢慢往西北方移動，屆時蘇拉颱風北轉的角度，就會是侵台與否的關鍵，由於它非常靠近巴士海峽，因此不能排除發布海上警報的可能，陸上警報目前則無法判斷。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則提及，蘇拉颱風的生成時間落在今晚至明日清晨，未來還有很大的不確定性，提醒前陣子受到卡努颱風和午後雷雨襲擊的地區，務必在這段時間先做好防颱準備。
氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明則表示，「平靜了兩周，突然有颱風生成，這也是要提醒民眾，必須珍惜沒有颱風影響的時間，壓力不大一樣，目前仍需要觀察，但颱風距離台灣很近，如果正式成颱，發布警報的速度會很快，也建議平常就要做防颱，不是颱風要來才做。」