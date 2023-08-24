西進中國掏金夢碎！新台流湧現人數恐創高　專家分析台商回台困境

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所謂「台流」，通常指的是台商赴中經商失敗，或著台幹轉職不順，失業滯留中國者。過往多數的台流為在中國孤苦無依，年長且深具病痛，須經協助返台者。然而，近期受中國經濟影響下，許多台商台幹在面臨產能縮減、封城封廠的困境後，不得不將供應鏈搬遷至東南亞或回台，過往曾懷抱西進掏金夢的台灣青年，也因經商創業失敗，最終淪為台流，使得這一波「新台流」年輕化現象愈趨普遍。
根據海基會協助返台的台流資料統計，2019年至2021年，台留人數從44人提升到67人，2022年更增加至87人，今年上半年接回人數更已高達56人，面對個案數飛速增加，海基會協處預算恐陷入提前用罄的窘境。
「新台流湧入或許已有跡象，中國如今走向經濟轉型的階段，比較重視民族工業、產業保護，台商前往當地通常也只是完成階段性任務，不能視其為永久性的發展」，中經院第一研究所所長劉孟俊指出，這一波「新台流」，年輕面孔變多，台流的定義也愈來愈廣泛。
他表示，近期工商界對台灣的投資環境，經常以缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才等「五缺」，來表達他們的憂心，台流返台需花多一點時間適應台灣的生產步調與模式。
再者，兩邊的企業文化與發展樣態不同，中國人多，多思考大規模生產，台灣則是著重在「客製化」，彈性較高。此外，過往中國經濟不錯時，給出的薪水相當優渥，但風險也高，台留返台恐要適應「苦幹實幹」的工作常態。不過，劉孟俊強調，台商回台對其而言或許是種「機會」，故並不會一昧的悲觀看待台流回台發展。