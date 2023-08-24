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吃一口秒投胎！澎湖漁民捕獲「繡花脊熟若蟹」　1隻可毒死500人

▲澎湖西北寮漁民意外捕獲到世界上最毒的螃蟹「繡花脊熟若蟹」。（示意圖／林姓民眾授權提供）
▲澎湖西北寮漁民意外捕獲到世界上最毒的螃蟹「繡花脊熟若蟹」。（示意圖／林姓民眾授權提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

螃蟹控要注意了！澎湖西北寮漁民日前出海捕撈，意外捉到「遍佈紅色斑點」的螃蟹，由於外貌太過鮮豔、罕見，漁民不敢隨意食用，上網詢問網友意見，竟發現是世界上最毒的螃蟹「繡花脊熟若蟹」，一隻就可以毒死500人，嚇得漁民趕緊將毒蟹放生回海裡，若是不小心吃上一口，恐怕就得排隊重新投胎了。

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根據農業部文獻記載，繡花脊熟若蟹外型特徵如其名，背部呈現如繡花狀紋路，並且看似被煮熟呈現紅通通樣貌，有如準備好隨時可以食用的狀態。但若是這樣想恐怕就危險了，繡花脊熟若蟹是目前已知最毒的螃蟹，牠們體內含有的毒素可以毒死45000隻老鼠，或是400至500名成年人

但會因為區域性的不同，毒性與毒素成分也會不同，菲律賓和新加坡產者多為苑葵毒，但澳洲產者主要毒成分為麻痺性貝毒，台灣產者相對毒性沒有那麼驚人，但仍不建議食用，學者們推測毒素不同是因為各地區的繡花脊熟若蟹的食物來源不同。

若是在潮間帶觀察到經過的繡花脊熟若蟹，千萬不要開心撿回家，倘若不小心被繡花脊熟若蟹大螯夾到也不需要大擔心，因為牠的螯僅只有物理性的攻擊，不會輸出毒素，但由於力道大仍會造成疼痛感，提醒民眾要特別注意。

▲繡花脊熟若蟹外型特徵如其名，背部呈現如繡花狀紋路，並目看似被煮熟呈現紅通通樣貌
▲繡花脊熟若蟹外型特徵如其名，背部呈現如繡花狀紋路，並且看似被煮熟呈現紅通通樣貌。（示意圖／林姓民眾授權提供）

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