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iPhone 15「兩機型」驚傳大漲6000元！果粉哭：連信仰加值也通膨

▲果粉引頸期盼的iPhone 15有望在9月登場，業界人士猜測今年iPhone 15 Pro 系列有可能會調漲售價，最多一口氣會漲6000元，漲價幅度不小。圖為iPhone 15 Pro Max 渲染圖。（圖／翻攝Apple Hub推特）
▲果粉引頸期盼的iPhone 15有望在9月登場，業界人士猜測今年iPhone 15 Pro 系列有可能會調漲售價，最多一口氣會漲6000元，漲價幅度不小。圖為iPhone 15 Pro Max 渲染圖。（圖／翻攝Apple Hub推特）

記者周淑萍/綜合報導

果粉引頸期盼的iPhone 15有望在9月登場，蘋果相關爆料大神紛紛預測新機新功能，近期又傳出規格升級，業界人士猜測今年iPhone 15 Pro 系列有可能會調漲售價，漲價幅度會在100～200美元之間，折合台幣，最多一口氣漲價會超過6000元，漲價幅度不小，看來，果粉年度的信仰加值費可能又要再往上加預算了！

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蘋果iPhone 15外界普遍預期會在9月發表，民眾除了關心最新規格、功能之外，價格也是重點。根據。包含《9to5mac》、《彭博社》以及蘋果最強分析師郭明錤等皆認為iPhone 15系列有2款機型會大幅漲價，iPhone 15 Pro會從前代 999 美元，台灣售價2萬7900元起，變成1099美元起（約3萬4947元台幣），iPhone 15 Pro Max則從1099 美元（台灣售價 3萬8900元）一口氣增至 1299美元起（約4萬1307元台幣）。

差價最高達200美元（約6359元台幣），漲價幅度不小，不過彭博社認為，iPhone 15 Pro、15 Pro Max 為蘋果近三代最大規模的改版，像是螢幕邊框大幅縮窄、改用鈦金屬材質機身、潛望式鏡頭等，因此價格有所調整。

至於 iPhone 15、15 Plus 則會凍漲，有望維持原先 799和899 美元（台灣售價 2萬7900元和3萬1900元），將價差拉開，或許能提升一波買氣。而iPhone 15也不少升級，包含使用4800 萬畫素主鏡頭、改為動態島螢幕、USB-C 接孔等等。

▲iPhone 15 系列最終版模型機大公開，Tim哥表示，隱藏5大驚人細節。（圖／翻攝影片）
▲Tim哥日前開箱 iPhone 15 系列最終版模型機，從中發現不少新機的隱藏細節。（圖／翻攝影片）
iPhone 15系列網路傳聞售價

  • iPhone 15：維持原價799美元起，台灣售價2萬7900元起。
  • iPhone 15 Plus：維持原價 899美元起，台灣售價 3萬1900元起
  • iPhone 15 Pro：上漲100美元，傳聞售價為1099美元起，約3萬4947元台幣。
  • iPhone 15 Pro Max：上漲200美元，傳聞售價為 1299美元起，約4萬1307元台幣。

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