柯文哲稱「要台積電就要核四」！遭經濟部打臉：兩者劃等號不科學
民眾黨總統參選人柯文哲日前指出，台灣若要台積電，「恐怕沒辦法不要核四」，對此，經濟部打臉，台積電加入RE100，宣示使用100%再生能源，「但RE100並不包括核電！」至於核四爭議超過20年，不僅一度電都沒有發過，並經公投決定不重啟，沒有核四的這20幾年，台積電則成為世界看到「台灣製造」的關鍵詞，「將兩者劃上等號，並不符合柯主席歷來強調的科學精神。」
記者鄭妤安／台北報導
經濟部指出，過去把供電寄希望於核四，導致馬前總統時代僅核定270萬瓩的機組，當核四無法運轉，才導致2016年5月時，備轉容量率只有1.64%的驚險情況。
蔡總統上任後則已核定1700萬瓩的機組，因此不含再生能源，從2023年到2030年可淨增加910萬瓩，即使考量每年用電成長、半導體投資及電動車因素，仍可持續維持穩定供電。
經濟部表示，柯文哲自己也提出「2030年再生能源占比40%」的願景，在光電使用上，目前建置以屋頂優先，建物上方可複合利用，截至目前為止6成以上光電是設置於屋頂，裝置容量達7.14GW；地面型則是以閒置土地活化或土地複合利用為原則，例如漁電共生、風雨球場、光電車棚等，可使土地一地兩用，提高土地利用效益，不會有廢20年的問題。
此外，經濟部與環保署已建立模組回收機制，未來光電除役後，也不會產生廢棄物無法處理或汙染等問題。