2023米其林必比登／台中夜間部爌肉飯「等太久砸店」：半夜還在排
米其林官方昨（23）日公布《台灣米其林指南2023》必比登推介店家，其中台中的夜間部爌肉飯首度入選。相比多家老店，這家是後起之秀，獲必比登認證之後據傳昨晚更是湧現人潮，其實夜間部爌肉飯本就是排隊名店，6月時還曾發生有男客因不耐久候而砸店，最後爌肉飯沒吃到，倒是吃到警方為制止其行為而使用的辣椒水。
記者葉盛耀/綜合報導
根據米其林官網提到，夜間部爌肉飯的爌肉飯，其彈嫩的五花肉呈現誘人琥珀色，搭配酸菜，入口肥而不膩，店家更提供辣菜脯予客人自行添加享用。並且來另外推薦其他菜色，包含臺式小菜如滷白菜、油豆腐等，並建議再加上一碗骨宰肉豬血湯。另外也有不少人喜愛滷肉飯，標榜手切滷肉，雖肥肉居多，但肥而不膩。
另外，台中另一家爌肉飯老店陳明統爌肉飯，今年卻掉出必比登榜外，2020年必比登名單一公布時，陳明統爌肉飯亦是人潮湧現甚至到半夜。創立於1968年的陳明統爌肉飯，傳承老手法，選用肥瘦分布均勻的五花肉，每塊大約3~4兩重的大小，加入醬油、酒、大量的青蔥與甘蔗放於陶甕中滷煮出。不僅受米其林青睞，也是許多在地人喜愛的店家，今年意外掉出必比登榜外。