掛牌滿週年政績無感！數位部：媒體議價月底第3輪對話、持續打詐

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數位部指出，推進立法須先提出草案，而草案涉及立法路線與機制，亟需社會共識；目前狀況是，或有新聞業透過社論與公協會表示意見，或有相關學者召開記者會提出主張，以及關切此議題的立法委員所提出質詢，對於我國應該採澳洲議價模式、基金模式（包含是否課徵數位稅等）、歐盟著作鄰接權模式，看法分歧，尚未聚焦。
對於產業人士透露大型數位平台願意遵守法令，數位部說，所謂遵守法令，是否能夠確實帶給新聞媒體更多資源，值得社會共同思考討論，以年初歐盟國家捷克為例，在修正《著作權法》後遭遇挑戰，Google即認為捷克的修法將導致其在捷克境內服務存有法律風險，因此在遵守捷克法律的前提下，暫時停止Google新聞相關服務，包括編輯推薦、Showcase等。
另外，加拿大今年新立法《線上新聞法》8月1日施行時，Google與Meta便宣布「基於法遵」，中止加拿大使用者透過其相關服務獲取新聞內容，甚至將加拿大新聞連結刪除，因此，透過輪對話凝聚社會共識、找出適合新聞業和大型數位平台共榮的機制和方向，實為涉及是否立法、如何立法的重要進程。
針對打詐作為，數位部表示，配合行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版，該部為「堵詐」、「阻詐」2面向的協辦機關，分工重點包含強化第三方支付管理並與金管會聯防，多家主要電商已導入隱碼機制保障消費者個資，建置政府短碼簡訊公用平台增強民眾辨識信任及與遊戲點數業者聯防通報等。同時數位部也持續協助各目的事業主管機關與網路平台建立溝通管道，並精進數位防詐工具。
數位部說，已協助檢警調機關與Meta、Google建立聯繫管道，與 Meta 建立「綠色通道」下架涉詐廣告，與LINE公司研議建置「紅色通道」下架涉詐帳號，也與Google建立打詐聯繫管道，加速冒名投資廣告下架，從源頭攔阻詐騙資訊流；產業署也已與公協會合作建立電商詐騙網址通報機制，以公協會擔任情資通報聯繫窗口，於電商檢核假冒網址後除通報內政部警政署165進行處理外，並可由財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）進行網域名稱停止解析，快速打擊詐騙網址，避免民眾被釣魚受騙。