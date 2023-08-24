叛變後神隱！普里格津驚傳墜機亡　疑遭防空系統擊墜無人生還

馬來西亞臺灣形象展登場　臺馬攜手攀越高峰

▲2023年「馬來西亞臺灣形象展」今（24）日在吉隆坡登場，貿協董事長黃志芳與駐馬台北經濟文化辦事處葉非比代表與一眾長官在台上合影。（圖／記者倪浩軒攝）
▲2023年「馬來西亞臺灣形象展」今（24）日在吉隆坡登場，貿協董事長黃志芳與駐馬台北經濟文化辦事處葉非比代表與一眾長官在台上合影。（圖／記者倪浩軒攝）

記者倪浩軒/綜合報導

以臺灣形象為整體規劃的旗艦型展覽平台「2023年馬來西亞臺灣形象展」，今(24日)起至26日於吉隆坡會展中心KLCC登場，主辦單位經濟部國際貿易局與外貿協會邀集170家臺灣廠商展出220個攤位。開幕典禮別出心裁，以攀登東北亞第一高峰臺灣玉山與東南亞第一高峰馬來西亞神山為主題，象徵臺馬攜手合作，外貿協會黃志芳董事長並與旅臺的馬來西亞朋友沙沙暢談登山心得，帶出疫情後永續發展的臺馬合作契機，以「Together, Reach New Heights」將開幕典禮帶向高潮，感動全場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
開幕典禮冠蓋雲集，包括馬來西亞全國工商總會(NCCIM)、馬來西亞廠商聯合會(FMM)、馬來西亞中小型企業公會(SMEAM)等20個馬來西亞產業公協會領袖都出席支持。

黃志芳強調，馬來西亞是臺灣形象展唯一連續舉辦第7年的國家，可見臺灣與馬來西亞的經貿關係非常深厚。今年展出內容，從臺灣的強項產業資通訊與智慧4.0方案、綠色科技及淨零碳排解決方案、智慧醫療保健產品、到貼近消費者端的清真食品、美妝保養與時尚生活，相信能帶給馬來西亞企業一些新的想法與應用。目前一對一商機媒合會預約場次已逾1,080場次，預估商機為4,800萬美元，期盼與大馬企業共拓市場、同享商機。

配合馬來西亞發展政策與市場需求，今年馬來西亞臺灣形象展規劃工業4.0、智慧醫療、清真、循環經濟及智慧時尚生活等五大展覽主軸，並搭配產品發表會、產業論壇及商機媒合會等周邊活動，以多元管道深化臺馬交流。

在展出內容方面，臺灣精品館的亮點產品包括圓展科技醫療級PTZ攝影機，兼顧遠距照護和精準醫療的需求，及泓格科技的工業級氣體感測器，協助掌握生產製造或道路行車的碳排放，展現臺灣產品(MIT)的優質形象；淨零碳排館展示高效隔熱、可應用於電動大巴的防曬膜，及全球唯一具智慧AI功能的水質感測器；因應大馬消費者的個性化智慧生活需求，宏碁智新運用智能偵測室內空氣二氧化碳濃度的UVC高效淨化空氣清淨機，及瑀豐擁有完整偵測系統的電子後視系統，都是智慧時尚生活的創新產品；健康產業形象館則以「醫美保健」為主題聚集22家最具代表性的臺灣醫療、醫美及生技保健業者，兼顧由內到外的健康與美麗獲得高度詢問。

在商業交流活動方面，看好數位貿易前景，外貿協會與大馬電商平台Youbeli簽署合作備忘錄，加強跨境電商合作；展期亦有多場產品發表會，舉凡智慧家電遠端遙控、銀髮族智能安全踏步機、企業雲端服務，到造型手沖咖啡器具等，帶給參展者豐富的體驗。

鑑於馬來西亞廣大的穆斯林市場，臺灣清真館不僅打進馬來西亞7-11通路，在展期辦理臺灣清真食品節，另將延續去年叫好的熱潮，在8月26日上午舉辦第二屆臺灣清真食品廚藝大賽，請來大馬名廚Chef Jo與Chef Riz擔任評審，由吉蘭丹大學(UMK)與博特拉大學(UPM) 進行跨校競技，角逐本年度的臺灣清真食品冠軍料理王。

展期第3日下午亦將舉辦熱力十足的台灣精品Zumba活力派對，號召大馬民眾爆汗熱舞嗨翻天，為3天的展覽劃下精彩的句點。

貿協參訪FUSIONEX！大數據分析提供一站式服務　台馬互補搶商機

2023年台北市經貿拓銷計畫持續前進馬來西亞　搶攻新商機

名家論壇》賴昱伸／多元文化下的選舉造勢：馬來西亞檳城觀選筆記

涉貪入獄週年　馬來西亞前首相納吉臉書喊冤訴心情

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀