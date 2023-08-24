馬來西亞臺灣形象展登場　臺馬攜手攀越高峰

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黃志芳強調，馬來西亞是臺灣形象展唯一連續舉辦第7年的國家，可見臺灣與馬來西亞的經貿關係非常深厚。今年展出內容，從臺灣的強項產業資通訊與智慧4.0方案、綠色科技及淨零碳排解決方案、智慧醫療保健產品、到貼近消費者端的清真食品、美妝保養與時尚生活，相信能帶給馬來西亞企業一些新的想法與應用。目前一對一商機媒合會預約場次已逾1,080場次，預估商機為4,800萬美元，期盼與大馬企業共拓市場、同享商機。
配合馬來西亞發展政策與市場需求，今年馬來西亞臺灣形象展規劃工業4.0、智慧醫療、清真、循環經濟及智慧時尚生活等五大展覽主軸，並搭配產品發表會、產業論壇及商機媒合會等周邊活動，以多元管道深化臺馬交流。
在展出內容方面，臺灣精品館的亮點產品包括圓展科技醫療級PTZ攝影機，兼顧遠距照護和精準醫療的需求，及泓格科技的工業級氣體感測器，協助掌握生產製造或道路行車的碳排放，展現臺灣產品(MIT)的優質形象；淨零碳排館展示高效隔熱、可應用於電動大巴的防曬膜，及全球唯一具智慧AI功能的水質感測器；因應大馬消費者的個性化智慧生活需求，宏碁智新運用智能偵測室內空氣二氧化碳濃度的UVC高效淨化空氣清淨機，及瑀豐擁有完整偵測系統的電子後視系統，都是智慧時尚生活的創新產品；健康產業形象館則以「醫美保健」為主題聚集22家最具代表性的臺灣醫療、醫美及生技保健業者，兼顧由內到外的健康與美麗獲得高度詢問。
在商業交流活動方面，看好數位貿易前景，外貿協會與大馬電商平台Youbeli簽署合作備忘錄，加強跨境電商合作；展期亦有多場產品發表會，舉凡智慧家電遠端遙控、銀髮族智能安全踏步機、企業雲端服務，到造型手沖咖啡器具等，帶給參展者豐富的體驗。
鑑於馬來西亞廣大的穆斯林市場，臺灣清真館不僅打進馬來西亞7-11通路，在展期辦理臺灣清真食品節，另將延續去年叫好的熱潮，在8月26日上午舉辦第二屆臺灣清真食品廚藝大賽，請來大馬名廚Chef Jo與Chef Riz擔任評審，由吉蘭丹大學(UMK)與博特拉大學(UPM) 進行跨校競技，角逐本年度的臺灣清真食品冠軍料理王。
展期第3日下午亦將舉辦熱力十足的台灣精品Zumba活力派對，號召大馬民眾爆汗熱舞嗨翻天，為3天的展覽劃下精彩的句點。