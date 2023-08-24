轟《中天》狂追摔倒 賴品妤：還要遇到怎樣跟蹤騷擾、暴力行為？
民進黨立委賴品妤今（24）日出席醫藥記者會，離去時媒體追問父親賴勁麟辭去雲豹董事長，是否為了她與賴清德選情止血，過程中因記者蜂擁而至推擠，讓賴品妤當場摔倒在地，事後賴品妤在臉書上發文，砲轟《中天新聞》記者在現場狂追讓她摔倒，「下一周我還要遇到什麼樣跟蹤騷擾、暴力行為？」
記者陳威叡／台北報導
賴品妤父親賴勁麟擔任雲豹能源董事長，日前遭國民黨連番砲轟，台電因民進黨錯誤能源政策嚴重虧損，雲豹能源卻靠綠能政策營收攀上百億元，賴勁麟辭去董座被認為是為選情止血。而賴品妤今日出席醫藥記者會，遭蜂擁而至記者追問，過程中推擠跌倒在地。
對此賴品妤在臉書砲轟《中天新聞》記者，在完全無關的醫療記者會現場被狂追，自己因而摔倒在地，東西也灑了一地。
賴品妤說，該位記者上周也在她回答完提問後，一直不斷跳針詢問問題，在她離去時惡意移花接木成烙跑。今天甚至還在討論醫療記者會跳針詢問她已回答過的問題，她也都不厭其煩的逐一回答。
賴品妤表示，而當時自己在受訪離去後，該記者在現場狂追，造成現場一片混亂推擠中，她也因此摔倒，「請問《中天新聞》，下一周我還要遇到什麼樣跟蹤騷擾、暴力行為？」