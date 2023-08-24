限5天！7-11麥芽牛奶買1送1、冰棒7支100元　全家咖啡、可樂半價

超商本周限定優惠更新！7-11明（25）日起至8月29日限時五天開跑，同樣有11大項商品促銷，其中近半數都是買1送1，包括可可麥芽牛奶平均18元、雀巢穀物棒平均20元、UCC黑咖啡平均18元、水美媒隨身瓶平均55元起，以及澳寶沐浴露、焗油都是100元。
連日高溫想吃冰消暑，冰棒優惠快收，瑞穗鮮乳紅豆雪糕4支120元，平均30元、約6.7折；杜老爺的情人果大脆冰棒7支100元，平均每支14元，相當於5.7折。
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全家會員優惠自即日起至8月27日，本周共有13大項促銷品項，共4款商品半價，買1送1有華元甜卡力、真魷味量販包平均45元，以及南非國寶茶每袋50元；消化餅隨手包則是買2送2、平均每包9元。
買2送1則有哈根達斯雪糕平均99元、沙茶魚片平均39元、花月嵐大蒜拳骨拉麵平均46元、冰結水果調酒平均53元，都是6.7折。
全家「康康五」限時周末登場，明（25）日起至8月27日、周五六日連續3天，5樣商品下殺5折。本周現煮飲品優惠有特大杯美式（60元）、鮮露醇奶茶（55元）買1送1。此外，FMC天然水2.2L平均18元、FMC仙草飲520ml平均15元、可口可樂435ml平均15元、牧場直送4.0牛奶雪糕平均20元。
🟡萊爾富
上周暫停一周的萊爾富，本周加碼大放送，共多達12大項目促銷，其中5款都是買1送1。包括特大杯冰檸檬美式平均38元、貝納頌咖啡平均23元、森永紅豆牛奶糖雪糕平均19元、綜合蔬果汁平均18元、桂冠冰菓室花生金萱雪糕平均25元、冰淇淋大福平均30元。即起至8月27日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。
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