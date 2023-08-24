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孫生踢爆一番賞作假！包套直擊「沒有A跟B」　店家假裝掉牌被拆穿

▲孫生踢爆萬年大樓有店家做牌一番賞，他包套現場拆開裡面沒有A跟B，店家還想演戲假裝掉牌，被孫生和友人打臉。（圖 / 反骨男孩YouTube）
▲孫生踢爆萬年大樓有店家做牌一番賞，他包套現場拆開裡面沒有A跟B，店家還想演戲假裝掉牌，被孫生和友人打臉。（圖 / 反骨男孩YouTube）

記者薛羽彤/綜合報導

YouTuber「反骨男孩」成員孫生私下是公仔迷的他，家中擺滿了不少各式各樣的公仔。不料，昨（23）日他拍影片踢爆西門町萬年大樓，有店家做牌一番賞，讓他氣得直呼「藏籤！裡面根本沒有大獎！我非常非常的無言無奈生氣，我感到很難過。」

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孫生透露朋友多次去該店家抽一番賞，查覺到不對勁後，孫生日前陪著朋友去抽並將過程錄下來，影片中，孫生朋友直接包牌，店員卻一直想將盒子拿回去，不斷重複的說：「我剛也沒數過，因為我不知道一開始的時候有沒有少」、「因為我們程序就是要先算過一次」，孫生堅持守著盒子，並在店員面前全部拆開，證實裡面沒有沒有A跟B大獎。

▲▼孫生將過程拍下來，證明店家確實有藏籤。（圖 / 反骨男孩YouTube）
▲▼孫生將過程拍下來，證明店家確實有藏籤。（圖 / 反骨男孩YouTube）
▲▼孫生將過程拍下來，證明店家確實有藏籤。（圖 / 反骨男孩YouTube）
 
此時，另一層樓的店員過來，突然有東西掉在地上的聲音，該店員還假裝詢問：「是不是有掉牌」，地上擺著3張籤，孫生與好友立刻反駁「沒有，剛剛是你手放掉的」，他們也當場拆地上的3張籤，就是盒內缺少的A跟B。

▲店家還想狡辯牌掉出來，直接被孫生打臉。（圖 / 反骨男孩YouTube）
▲店家還想狡辯牌掉出來，直接被孫生打臉。（圖 / 反骨男孩YouTube）
孫生坦言自己也是公仔愛好者，對於做牌、詐騙這件事感到很難過，「真的抓到，我其實滿震驚的，更震驚的是，我在的情況下、他也知道我是公眾人物，居然還是做這些偷雞摸狗的行為」，事後店家賠償孫生朋友之前包套的錢，孫生友人更爆料：「三樓老闆娘坦承了一件事，說他們有這個邪惡群組。」原來，只要拆完一整組一番賞，就知道大獎擺哪裡，不肖業者便藉此投機取巧。

▲孫生認為萬年大樓都是年輕人會去的地方，老闆卻這麼不老實，讓孫生替他們打抱不平。（圖 / 反骨男孩YouTube）
▲孫生（左）認為萬年大樓都是年輕人會去的地方，老闆卻這麼不老實，讓孫生替他們打抱不平。（圖 / 反骨男孩YouTube）
「一番賞」是由日本的萬代（BANDAI SPIRITS）的子公司萬代魂推出的動漫遊戲週邊抽獎商品，獎品有人氣動漫、可愛人物等各系列獨家週邊商品，主題包含了假面騎士系列、鋼彈系列、寶可夢以及各式各樣的動畫、漫畫、遊戲相關，獎項內容大多以角色模型為主要大賞。


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