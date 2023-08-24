「有一種惡老闆叫高虹安」　吳崢親揭詐領助理費真相

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吳崢指出，公費助理部分，立法院給每個立委辦公室的人事費約42萬5千元，可以聘8至14位助理，另外，每個月再提供約8萬5千元的加班費給立委辦公室申報，立委辦公室的人事費，不會直接由立委分配，而是立法院直接匯到每個助理的戶頭。
吳崢解釋，公費助理是「立法院聘的助理」，然後由立法院調撥給立委使用，也因為這樣的制度，所以如果立委辦公室的人事費、加班費沒有請到上限，例如說一個月加班費的上限是8萬5，但你這個月只報到6萬5千元，那剩下的兩萬就沒有，也不會再回到立委身上。
吳崢表示，高虹安這次會被起訴，最主要的原因，是檢方認定高虹安和行政主任講好，先把幾位助理的加班費申請到上限，然後再由主任去通知助理，使用他們的名字超額請領加班費，多出他們實際應得的部分要繳回，供高虹安使用，也就是注入到所謂的「公積金」，這樣的行為，就構成了虛報、浮報助理費，觸犯《貪污治罪條例》。
不過，對於被問到裝潢費、咖啡機、冰箱為什麼不自己出，高虹安的回答是「法律上的見解是，立委辦公室的東西，沒有一定要立委出」，吳崢認為，法律確實沒有規定立委辦公室的東西一定要立委買，「如果法律連這種事都要規定，我想立法院也差不多要完蛋了」，質疑政治人物離常識有這麼遙遠嗎？
吳崢痛批，民眾黨標榜自己是清廉、勤政的第一品牌，但當高虹安被起訴時，沒有人檢討，全黨從黨主席柯文哲由上至下，全部跳下去力挺，「清廉」這兩個字，隨著高虹安被貪污罪起訴，已經遭到重重一擊，如果勤政意味著叫助理回捐薪水，意味著「法律沒有規定不行就沒關係」，那這樣的勤政，實在很難讓人感受到改革的氣象，也感受不到什麼高道德標準。