米其林必比登看不起「北台南」！網轟才選3家：豬頭飯、豆菜麵呢
昨（23）日《臺灣米其林指南 2023》公布必比登推介名單，台南依舊毫無意外地，是必比登名單最多的城市，今年共計有 36 個店家入選，綜觀名單，有網友在PTT八卦版發問「必比登是不是看不起北台南」，因為36家中僅有3家店址位於「北台南」（新營、北門、曾文地區）。另也有網友留言「豆菜麵、豬頭飯、鹽水意麵呢」，意外釣出了這三樣同樣是台南在地的知名小吃。
記者葉盛耀/綜合報導
台南人因為有曾文溪貫穿，戰後臺南縣曾以曾文溪將全縣劃分為溪南地區與溪北地區，後來，在地人也習慣以曾文溪以北稱呼為北台南，以南稱為南台南。其中北台南則包含新營、北門、曾文三大地區，而此次台南的必比登名單中，36家中僅有3家位在北台南，即是七股的黑琵食堂、北門的田媽媽長盈海味屋與學甲的永通虱目魚粥。
因此有網友提到北台南是不是不被重視，他也自嘲，北台南早期即是舊台南縣中北部區域，難怪必比登都沒在推薦，並說「舊台南人還是繼續把那些美味隱藏起來好了，難怪外地人都只吃到甜食。」另外也有網友留言問及豆菜麵、豬頭飯、鹽水意麵為什麼都沒有在榜單上？也讓人好奇這三道小吃究竟為何物。
其實這三道小吃也是現任台南市長黃偉哲經常於臉書推薦的美食，販售的店家多半位在新營、鹽水一帶，其中鹽水意麵較為大眾耳熟能詳，而豆菜麵的主要材料為麵條、豆芽菜、蒜味醬油，相較擔仔麵的多種配料，是屬於簡單清爽且平價的台南麵點。
最特別的是豬頭飯，以豬頭大骨加上三層肉等熬出高湯，再以此來炊煮米飯，因此豬頭飯裡是沒有豬頭的，但淡黃色米飯吃起來卻充滿肉香。三道小吃同樣在今年未獲米其林評審青睞，但是卻是非常具有在地特色與文化的美食小吃。