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蘇拉颱風可能是「穿心颱」！有機會直撲台灣　預測3大路徑一次看

▲「蘇拉颱風」最快明（25）日清晨生成，目前各國預測路徑大致分為3個走向，未來幾天會先在台灣東南外海打轉。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急 」臉書）
▲「蘇拉颱風」最快明（25）日清晨生成，目前各國預測路徑大致分為3個走向，未來幾天會先在台灣東南外海打轉。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急 」臉書）

記者張志浩/綜合報導

颱風季又要進入活躍期了，昨（23）日生成的「熱帶性低氣壓」，中央氣象局預測最快明（25）日清晨就會變為「蘇拉颱風」（Saola，越南提供，本意為動物名），不過由於其位處大低壓帶內，也缺乏導引氣流，未來5天左右幾乎在原地打轉，下週路徑才有明顯趨勢，而分析目前各國路徑，大致分為「穿過台灣」、「從台灣南邊通過」、「從台灣東北邊通過」等3大路徑，未來動態相當詭譎，還有待觀察。

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天氣臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，未來5天，因為太平洋高壓勢力暫時瓦解，可能形成蘇拉颱風的「熱帶性低氣壓」沒有導引氣流帶著它走，因此它會先在呂宋島東方轉圈，直到下週二（8月29日）甚至會回到與今（24）日類似的位置。

▲「蘇拉颱風」後續走向的關鍵，重點在「高壓增強速度」，下週究竟會走哪條路徑？還有很多變數。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）
▲「蘇拉颱風」後續走向的關鍵，重點在「高壓增強速度」，下週究竟會走哪條路徑？還有很多變數。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）
「台灣颱風論壇｜天氣特急 」說明，下週二高壓重新增強後，颱風才會重新開始動起來，而後續走向的關鍵，則是「高壓增強速度」。若「高壓增強速度快」；則颱風偏北份量少，將穿過巴士海峽前往南海，若「高壓增強速度慢」，則颱風會慢慢往北移動，並從台灣東北方通過；若「高壓增強速度不快也不慢」，颱風則會撲向台灣，對天氣影響最大，一切要等它轉圈轉到一半過後，才會漸漸明朗。

天氣風險公司分析師吳聖宇則補充，颱風後續除了要看未來「往東南繞的圈子有多大」外，還要看東南方後續發展的其他擾動對它的牽引，都會影響到颱風未來的路徑變化，今年每一個系統都很麻煩，提醒民眾不必現在就太過驚慌，先靜觀其變，讓子彈再飛一會兒再說。

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