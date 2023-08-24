「阿根廷川普」稱將凍結與中貿易　外交部：積極發展實質關係

我是廣告 請繼續往下閱讀
被有些媒體封為「阿根廷川普」的米雷伊，今年52歲，是經濟學家出身，《彭博社》（Bloomberg）曾經專訪過他，當時米雷伊表示他不會與中國做生意、不跟共產國家做生意、包括古巴、委內瑞拉、北韓、尼加拉瓜與中國；甚至若執政要退出阿根廷與巴西、烏拉圭及巴拉圭四國共組的「南方共同市場」（MERCOSUR）。
而對於他的言論，中國外交部發言人汪文斌說，歡迎米雷伊「來中國走一走、看一看」。
而在8月13日舉行的總統大選初選中，米萊則破天荒得超過700萬票、力壓阿根廷執政黨與最大在野黨推派的人選，極有可能在接下來的決選中成為阿根廷下一屆總統。
對此，鄭力城表示，外交部已經注意到阿根廷國內選舉的情況；外交部也認為，他能夠體認到目前拉丁美洲很多國家在跟中國的經貿交流中沒有獲得實質好處，尤其有很多之前台灣的邦交國如尼加拉瓜、薩爾瓦多在跟中國建交之後，不僅在貿易上對中都是嚴重入超，甚至對中出口還比對台出口還低，這些都是具體例證。
鄭力城說，外交部會持續關注阿根廷大選的後續情況，「我可以在這邊很明確的跟各位說，得票率前三大的陣營我們都有接觸」，讓他們了解台灣積極和阿根廷發展實質關係的意願。