陳盈潔入獄！編號「0639」入住10人房　晚餐吃咖哩雞燴飯

「阿根廷川普」稱將凍結與中貿易　外交部：積極發展實質關係

▲根據阿根廷昨天的初選投票結果，阿根廷人將於今年10月的總統大選中，在極右翼議員米雷伊、中間偏右聯盟候選人布爾瑞奇、和經濟部長馬薩之間選出新總統。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據阿根廷昨天的初選投票結果，阿根廷人將於今年10月的總統大選中，在極右翼議員米雷伊、中間偏右聯盟候選人布爾瑞奇、和經濟部長馬薩之間選出新總統。（圖／美聯社／達志影像）

記者邱新博／台北報導

南美洲國家阿根廷13日舉行總統大選初選，結果跌破眾人眼鏡，由有「阿根廷川普」之稱的極右翼自由主義者候選人米雷伊（Javier Milei）領先傳統兩黨，他甚至在競選時如果在10月22日的總統決選中取得勝利，他將凍結與中國的官方貿易關係。對此，外交部拉美司司長鄭力城表示，相信他有注意到與中交往沒有實質好處，外交部會在大選結果揭曉後持續關注情況，「阿根廷前三大陣營我們都有接觸」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿根廷與大多數中南美洲國家相似，總統大選都是採兩輪決選制，總統和副總統通過直接普選選出，任期四年；如果第一輪沒有組合獲得超過45%，則必須進行第二輪投票。

被有些媒體封為「阿根廷川普」的米雷伊，今年52歲，是經濟學家出身，《彭博社》（Bloomberg）曾經專訪過他，當時米雷伊表示他不會與中國做生意、不跟共產國家做生意、包括古巴、委內瑞拉、北韓、尼加拉瓜與中國；甚至若執政要退出阿根廷與巴西、烏拉圭及巴拉圭四國共組的「南方共同市場」（MERCOSUR）。

而對於他的言論，中國外交部發言人汪文斌說，歡迎米雷伊「來中國走一走、看一看」。

而在8月13日舉行的總統大選初選中，米萊則破天荒得超過700萬票、力壓阿根廷執政黨與最大在野黨推派的人選，極有可能在接下來的決選中成為阿根廷下一屆總統。

對此，鄭力城表示，外交部已經注意到阿根廷國內選舉的情況；外交部也認為，他能夠體認到目前拉丁美洲很多國家在跟中國的經貿交流中沒有獲得實質好處，尤其有很多之前台灣的邦交國如尼加拉瓜、薩爾瓦多在跟中國建交之後，不僅在貿易上對中都是嚴重入超，甚至對中出口還比對台出口還低，這些都是具體例證。

鄭力城說，外交部會持續關注阿根廷大選的後續情況，「我可以在這邊很明確的跟各位說，得票率前三大的陣營我們都有接觸」，讓他們了解台灣積極和阿根廷發展實質關係的意願。

阿根廷總統初選棄傳統兩黨　經濟美元化第三勢力勝出

阿根廷總統初選　極右翼議員米雷伊領先

阿根廷初選結束　通膨高達116%引發民怨

阿根廷總統初選前街頭不平靜　治安問題引發抗議衝突

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀