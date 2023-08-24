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iPhone 15 Pro漲6千！「3關鍵」降級改買iPhone 15：新色辨識度高

▲iPhone 15傳聞將迎來薄荷綠、橘色等新色。圖為iPhone 15 渲染圖。(圖／翻攝AppleGeek 推特)
▲iPhone 15傳聞將迎來薄荷綠、橘色等新色。圖為iPhone 15 渲染圖。(圖／翻攝AppleGeek 推特)

記者周淑萍/綜合報導

蘋果預計9月發表最新旗艦手機iPhone 15系列，可能會延續上一代4款機型，包含基本款的iPhone 15、iPhone 15 Plus，以及高階款的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max。日前傳出Pro系列兩款都會再升級，最多有超過6000元的漲價幅度，再次拉開與iPhone 15的價差，或許有望推升一波開賣的首波買氣。《NOWnews》整理iPhone 15目前的換機優勢，供有手機換換病的人先參考。

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📍iPhone 15價格相對好入手
根據《彭博社》、《9to5mac》先後爆料，國外電信業者要求員工9月13日禁休，推測發表會可能會落在9月12日或9月13日兩天。且有可能會在亮相後開放預購，預計9月22日正式上市。價格的部分，iPhone 15 Pro Max有可能一口氣漲200美元，而基本款的iPhone 15則會維持與上一代相同的價格，價差再度拉開，對於想換機又有預算限制的人，可能會轉向購買更好入手的基本款。

📍「橘色、薄荷綠」新色辨識度高
雖然蘋果還沒有公布9月發表會日期，但網路上針對新機的預測早已經熱熱鬧鬧。最新傳聞，iPhone 15將迎來新色，除了先前爆出iPhone 15 Pro會有將專屬的酒紅色，而iPhone 15和iPhone 15 Plus會有薄荷綠，現在又有消息傳出會再新增「橘色」，預計會有6款種色，但是否會與2018年iPhone XR珊瑚色相似，就要等發表會。

▲iPhone,手機,iPhone 14,iPhone 14 Pro。（圖／記者葉政勳提供）
▲iPhone 15系列有可能會採用與iPhone 14 Pro相同的A16晶片，螢幕也改為動態島設計，拍照則升級到4800萬畫素。（圖／記者葉政勳提供）
📍功能全面跟進iPhone 14 Pro
Apple近年刻意將基本款拉開與Pro的差距，iPhone 15、iPhone 15 Plus預料會升級成A16晶片，全面改成動態島螢幕，相機也會跟進，從祖傳的1200萬畫素升級到4800萬畫素。關鍵功能的升級，預計還是很吸引買氣。

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