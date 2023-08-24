iPhone 15 Pro漲6千！「3關鍵」降級改買iPhone 15：新色辨識度高

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根據《彭博社》、《9to5mac》先後爆料，國外電信業者要求員工9月13日禁休，推測發表會可能會落在9月12日或9月13日兩天。且有可能會在亮相後開放預購，預計9月22日正式上市。價格的部分，iPhone 15 Pro Max有可能一口氣漲200美元，而基本款的iPhone 15則會維持與上一代相同的價格，價差再度拉開，對於想換機又有預算限制的人，可能會轉向購買更好入手的基本款。
📍「橘色、薄荷綠」新色辨識度高
雖然蘋果還沒有公布9月發表會日期，但網路上針對新機的預測早已經熱熱鬧鬧。最新傳聞，iPhone 15將迎來新色，除了先前爆出iPhone 15 Pro會有將專屬的酒紅色，而iPhone 15和iPhone 15 Plus會有薄荷綠，現在又有消息傳出會再新增「橘色」，預計會有6款種色，但是否會與2018年iPhone XR珊瑚色相似，就要等發表會。
📍功能全面跟進iPhone 14 Pro
Apple近年刻意將基本款拉開與Pro的差距，iPhone 15、iPhone 15 Plus預料會升級成A16晶片，全面改成動態島螢幕，相機也會跟進，從祖傳的1200萬畫素升級到4800萬畫素。關鍵功能的升級，預計還是很吸引買氣。