日本排放福島核廢水 行政院：對台海域影響為可忽略程度
日本首相岸田文雄日前宣布，將從今（24）日起開始向海洋排放福島第一核電站核處理水。對此行政院說明，政府早在2020年超前部署，成立跨部會平台3原則與4配套來維護國人健康與台海域輻射安全，廢水將在1至2年到達台灣海峽，4年後濃度達最大值，對台海域影響是可忽略程度，強調政府會以國家安全標準進行檢測評估，確保海域與民眾安全。
記者陳威叡／台北報導
對於日本從今起向海洋排放核廢水，行政院發言人林子倫表示，政府在2020年超前部署成立跨部會平台，秉持科學專業監測評估、參照國際標準嚴格監測、為國人安全與健康把關等3項原則；另通過執行掌握排放源頭資訊、強化海域與海產輻射監測、建立海洋擴散評估模式與建置資訊公開平台等4項配套措施，維護國人健康跟台灣海域輻射安全。
林子倫說，政府三度赴日進行實地考察，對於海水漁產、環境、生態樣貌與日本進口食品，進行採樣跟檢測，目前沒有發生輻射異常狀況。
林子倫指出，根據原能會掌握狀況，國際原子能總署邀集中國、韓國與美國等11會員國組成調查團，認定日本排放計畫 符合國際安全標準。
林子倫說明，根據原能會與氣象局合作，完成擴散模型分析圖，顯示1至2年部分廢水到達台灣海峽附近，並在4年後達濃度最大值，不過相關數值低於台灣海域原先平均值，「對台灣附近海域輻射安全影響是可忽略程度」。
林子倫指出，政府將持續透過資訊平台與相關資訊來公告，並以國家安全標準檢測評估相關數據，來確保台灣海域與民眾安全。