巷仔內／市場關注輝達財報　其實台積電AI「供應瓶頸」才是關鍵

阻詐警銀出擊！玉山銀行設三方通路即時攔阻機制　優化通報效率

▲玉山銀行今（24）日與內政部警政署刑事警察局簽署 「雙熊齊力 即刻反詐」合作意向書，合作建置即時攔阻詐騙通報平台，以優化通報效率、提升防杜犯罪效益。（圖／記者顏真真攝）
▲玉山銀行今（24）日與內政部警政署刑事警察局簽署 「雙熊齊力 即刻反詐」合作意向書，合作建置即時攔阻詐騙通報平台，以優化通報效率、提升防杜犯罪效益。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

國內詐騙猖獗，銀行積極與警方合作阻詐，根據警政署統計，今（2023）年1-7月累計詐騙攔截金額40億元，已接近去年全年的42億元。玉山金控旗下玉山銀行今（24）日宣布，與警政署刑事警察局簽署「雙熊齊力即刻反詐」合作意向書（MOU），共同建置「即時攔阻詐騙通報平台」，縮短與銀行間通報的流程時間，優化通報效率，提升防杜犯罪效益。

我是廣告 請繼續往下閱讀
玉山金總經理陳茂欽表示，過去洗錢防治國際作法主要在於防恐及防武器擴散，但最近各國詐騙情況越來越嚴重，洗錢防治重心已從傳統防恐轉向打擊詐騙，而守護國人資產也成為台灣各界及金融業最重要課題。玉山過去也積極阻詐，並推出很多措施，絕大措施是跟警政署合作，像是在分行設置朝外監視器，除可發揮嚇阻作用，更能抓到詐騙集團成員，經資料庫分析，第一階段選定20家分行，希望逐步在全台重要分行據點實施。

另外，玉山也運用科技透過AI模型，針對有異常帳戶金流進行監控，從2018年玉山就開始用AI模型方式，來提升異常帳監控能力，這方式不錯，但仍要不斷研發，不斷提升，尤其今年玉山加入警政署的鷹眼聯盟專案，把AI模型加構做了調整，希望提高準確性及時效性。同時，玉山也跟國內台大教授合作，目前正展開不一樣的科技專案，希望把這事件做的更好。

玉山今日更進一步與警政署合作，推出一個創新「三方通話即刻防詐機制」，陳茂欽表示，這可提升效率與詐騙集轉時間賽跑的創舉，此外玉山也會極防詐及反詐作法，玉山這兩年非常積極投入，今年上半年攔阻件數333件，金額超過1.7億元，不論件數金額都超過去年全年總合，今年1月至7月阻詐金額更已超過2億元，但好還要更好，也承諾會持續警銀合作，相信未來透過三方通話攔阻，將能縮短與銀行間通報的流程時間，能更快揀阻被害款項，讓揀阻成效加倍。

玉山銀行總經理林隆政也提到，防範詐騙為此刻迫切重要議題，守護顧客資產更是企業社會責任。玉山自2021年12月成立反詐騙小組，針對防範詐騙持續對行員進行教育訓練及實際情境演練，各分行主動拜訪轄區派出所邀請共同參與，深化警銀之間反詐合作，提升阻詐效能。此外，更與醫療院所、警政署合作舉辦高齡友善講座邀請防詐經驗豐富的警官分享常見詐騙手法、如何預防被騙．強化民眾防詐意識。

在警政署邀請也參與鷹眼識詐聯盟，玉山銀行與多家金融機構合作，透過AI運用防詐，共同守護民眾資產安全。另配合金管會及警政署進行 「368鄉鎮走透透反詐宣導活動」 ，由總行團隊偕同縣市警局走進各鄉鎮，向當地民眾進行反詐宣遵．加深民眾防詐意識。

不只房市泡沫！玉山金點出中國4大危機　經濟進入平庸時代

總座選定！黃男州坦言接玉山金董座戰戰兢兢　若併購來敲門會評估

詐騙猖獗！銀行上半年臨櫃阻詐金額去年2倍　前10大排名看這裡

阻詐教戰！行動支付綁卡限本人手機門號　銀行盜刷客訴歸零

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀