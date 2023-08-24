阻詐警銀出擊！玉山銀行設三方通路即時攔阻機制　優化通報效率

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另外，玉山也運用科技透過AI模型，針對有異常帳戶金流進行監控，從2018年玉山就開始用AI模型方式，來提升異常帳監控能力，這方式不錯，但仍要不斷研發，不斷提升，尤其今年玉山加入警政署的鷹眼聯盟專案，把AI模型加構做了調整，希望提高準確性及時效性。同時，玉山也跟國內台大教授合作，目前正展開不一樣的科技專案，希望把這事件做的更好。
玉山今日更進一步與警政署合作，推出一個創新「三方通話即刻防詐機制」，陳茂欽表示，這可提升效率與詐騙集轉時間賽跑的創舉，此外玉山也會極防詐及反詐作法，玉山這兩年非常積極投入，今年上半年攔阻件數333件，金額超過1.7億元，不論件數金額都超過去年全年總合，今年1月至7月阻詐金額更已超過2億元，但好還要更好，也承諾會持續警銀合作，相信未來透過三方通話攔阻，將能縮短與銀行間通報的流程時間，能更快揀阻被害款項，讓揀阻成效加倍。
玉山銀行總經理林隆政也提到，防範詐騙為此刻迫切重要議題，守護顧客資產更是企業社會責任。玉山自2021年12月成立反詐騙小組，針對防範詐騙持續對行員進行教育訓練及實際情境演練，各分行主動拜訪轄區派出所邀請共同參與，深化警銀之間反詐合作，提升阻詐效能。此外，更與醫療院所、警政署合作舉辦高齡友善講座邀請防詐經驗豐富的警官分享常見詐騙手法、如何預防被騙．強化民眾防詐意識。
在警政署邀請也參與鷹眼識詐聯盟，玉山銀行與多家金融機構合作，透過AI運用防詐，共同守護民眾資產安全。另配合金管會及警政署進行 「368鄉鎮走透透反詐宣導活動」 ，由總行團隊偕同縣市警局走進各鄉鎮，向當地民眾進行反詐宣遵．加深民眾防詐意識。