棒球場檢測報告出爐官網瞬間爆量 竹市府：全力修復中
新竹市政府官方網站今（24）日上午公布美國職棒大聯盟指定場務單位檢測新竹棒球場的原文報告，新竹市政府表示，民眾關心檢測結果，同一時間大量進入市府官方網站瀏覽，資料庫瞬間連線量太大，出現伺服器速度緩慢或無法連上網站的情形，市府正全力處理修復中。
記者李春台／新竹報導
市府指出，新竹棒球場檢測的原文報告今天於市府官網公布，該報告由大聯盟場務專家 Murray Cook 及 Chad Olsen 共同署名，依據專業棒球場標準來評估本市棒球場狀況。檢測方式包含自然排水測試、淸碎石排水測試、底部排水測試、截斷面勘驗、專業實驗室檢測各層取樣材質、專家環場視察等，詳盡解釋土壤級配、排水條件、球場尺寸、噴灌系統等球場關鍵組成，並針對後續改善提出優化建議。市府刻正評估擬定合宜的解決方案，並將諮詢相關專家學者共同研商。
針對球場排水問題，本次報告提及，新竹棒球場表土層材質無法提供足夠的排水性能，甚至會升高球員受傷的風險；降雨及草皮積水後，排水速度會很慢，在雨期時將很難進行比賽。
市府補充說明，根據統計，今日上午8至10時市府官網連線數為5萬6,728次，10至12時為30萬9,787次。上午10時後連線次數明顯超出25萬3,029次，連線次數比平常高5倍多。