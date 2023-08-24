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松發肉骨茶
松發肉骨茶算是在地人的口袋名單，如果在外面買新加坡旅遊書，可能就不會提及這一家，松發肉骨茶的白糊椒湯底比其他兩家都還要白，而且可以續到飽，湯控真的不要錯過，其中一間分店剛好位在克拉碼頭附近，吃完飯到碼頭看夜景，這行程是不是超棒！
圖 / IG @nan_naanan圖 / IG @matt.n.v圖 / IG @matt.n.v
發傳人肉骨茶
發傳人和發起人其實是同一品牌，只是後來分家了，不過店內滿滿的與名人的合照，想必也是名氣鼎盛，有三種肉可以選：肉骨、排骨、綜合，依照自己喜歡的口感選就行，別忘了搭配小菜才是正統新加坡人早餐的吃法，就像到台南要吃牛肉湯一樣啊～
圖 / IG @edencat_foodtraveler
黃細亞
黃細亞肉骨茶算是湯頭味道最濃郁的一間，喝太快會覺得有點嗆到的辣，除了必點的招牌排骨湯之外，每個人的桌上也都會看見小菜，像是豆乾、油條，吸收湯汁的油條吃起來真的好美味，如果你是去吃麻辣鍋一定會點油條的人，肉骨茶也可以比照辦理啦～不過這間現在台灣也有許多分店，想嚐鮮的人也可以去各大分店享用喔！
圖 / 黃細亞肉骨茶官方帳號-菜單
梁記（巴生）肉骨茶
其實肉骨茶也有分新加坡口味及馬來西亞口味，新加坡以胡椒為主中藥為輔，馬來西亞則相反，有著濃郁的藥膳湯底，因此湯的顏色也顯得比較深，想在新加坡吃馬來西亞肉骨茶可以到「梁記肉骨茶」有點類似台灣的藥燉排骨，有興趣的人也可以到新加坡的芽龍品嚐一下。
（發文的人說不用標記他）圖 / IG @ricoyung90
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原文出處 : ReadyGo 新加坡美食｜揭曉美食家的新加坡肉骨茶推薦名單，在地人最愛的隱藏店家原來是它！
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